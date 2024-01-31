Primi eksik olana 1-3 aylık süre verildi! 2000-2005-2008 sonrası SGK’lılar için B planı çıktı!

2024 yılı başında borçlanma ve ihyada tutarlar, belirli bir süre içinde yükselirken, bu durum 1 Ocak tarihinden önce başvuranları etkiliyor. Yapılan güncellemelerle birlikte, başvurulara göre değişen süreler içerisinde ödemelerin yapılması gerekiyor. Tebligat tarihinden itibaren kiminde 1 aylık, kiminde ise 3 aylık süre bulunuyor.

EYT düzenlemesiyle 2023'te yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl sayı daha da artacak. Emeklilik için gerekli primi tamamlamanın en önemli yollarından birini borçlanma ve ihya oluşturacak.

Asgari ücretin 1 Ocak'ta yüzde 49 artışla brüt 13 bin 414 liradan 20 bin liraya yükselmesi borçlanma ve ihya tutarlarını yükseltti. Ancak 1 Ocak'tan önce başvuranlara, süresi içerisinde ödemesini gerçekleştirirse, yüzde 49 artıştan etkilenmeden emeklilik yolu açılacak.