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TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Şubat ayında kira artış oranı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanacak olan 2024 Ocak ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Her ay düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılan enflasyon verileri, ekonomik durumu ve geleceğe yönelik beklentileri belirlemede önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 10:35 Güncelleme 31 Ocak 2024, 10:35
TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Şubat ayında kira artış oranı ne kadar olacak?

Türkiye'de ocak ayı enflasyon beklentileri, Merkez Bankası raporu ile belirlenirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan rakamlar büyük bir önem taşıyor. Bu rakamlar, memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarında da belirleyici bir rol oynayacak. Aralık ayında aylık yüzde 2.93 ve yıllık yüzde 64.77 olarak açıklanan enflasyon oranlarının, ocak ayında nasıl bir seyir izleyeceği ise Merkez Bankası tahminleriyle değerlendiriliyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Şubat kira artış oranı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

2024 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Şubat'ın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat Pazartesi günü belli olacak.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25'inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51'inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 olasılıkla yüzde 16,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,78 olasılıkla yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 8,72 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86'sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,00'ının beklentilerinin yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 13,79'unun beklentilerinin yüzde 28,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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