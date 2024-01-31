Türkiye'de ocak ayı enflasyon beklentileri, Merkez Bankası raporu ile belirlenirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan rakamlar büyük bir önem taşıyor. Bu rakamlar, memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarında da belirleyici bir rol oynayacak. Aralık ayında aylık yüzde 2.93 ve yıllık yüzde 64.77 olarak açıklanan enflasyon oranlarının, ocak ayında nasıl bir seyir izleyeceği ise Merkez Bankası tahminleriyle değerlendiriliyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Şubat kira artış oranı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...