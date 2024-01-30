Son dakika: Kredi kartı harcamalarına yakın takip! Kredi kartıyla döviz, altın ve kripto alanlar dikkat!

ANA METİNLERE GİRDİ

Kredi kartı kullanımına düzenleme getirilmesi, bazı temel ekonomik belgelerde de yer buldu. 2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin analiz edileceği, gerekirse ilave tedbir alınacağı kaydedildi. 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da da kredi kartı kullanımlarının, parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenleneceği vurgulandı.

BANKALARDAN UYARI

Kredi kartlarıyla ilgili dikkat çeken son düzenleme, harcama alanları ile ilgili oldu. Bankalar, kredi kartlarının temel ihtiyaçlar yerine farklı amaçlarla kullanımının önüne de geçilmesi amacıyla yeni uygulama başlattı.

Bu ay bazı bankalar, müşterilerine gönderdikleri kart ekstrelerinde, "Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir" uyarısına yer verildi. Bankalardan yapılan uyarı, kredi kartlarından yapılan harcamaların yakından takip edileceği, yatırım amaçlı kredi kartı kullanımlarının engelleneceği şeklinde yorumlandı.

YENİ SINIRLAMALAR GÜNDEMDE

Son dönemde, Merkez Bankası'nın art arda gelen faiz artırımı kararlarıyla kredilerde yavaşlama görülürken, bunun istisnasını kredi kartları oluşturdu. Yaşanan gelişmelerin ardından, kredi kartı kullanımıyla ilgili yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Bankacılık kaynakları, bu kapsamda kredi kartı faiz oranlarında düzenleme, taksit sınırlaması ya da kişinin kredi kartıyla harcayabileceği tutarlara sınırlama getirilebileceğini dile getiriyor.