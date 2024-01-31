Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten OVP ve enflasyon açıklaması: "Sabırla ve kararlılıkla uygulanacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası'nın Meclis Toplantısında ekonomi yönetimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:



Küresel büyümenin yavaş seyrettiği bir dönemdeyiz. Euro Bölgesi'nde büyüme 2024'te bir miktar güçlenecek, bu toparlanma sanayimiz açısından cüzi de olsa destekleyici bir husus. Küresel enflasyonun iniyor olması 2024 ve 2025'te Fed ve ECB'nin faiz indirimi beklentilerini artırmış durumda. Küresel ticarette korumacı politikalar yeni değil ancak yoğunlaştı, sadece mal ticareti ile sınırlı değil, yatırım ve hizmetlerde bile korumacılık yeni normale dönmüş durumda. (OVP) Programın ana hedefi fiyat istikrarıdır, fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz, nitelikti, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi olmaz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İkinci hedefimiz mali disiplinin tesis edilmesidir, üçüncüsü de sürdürülebilir bir cari açık. Büyümede bir dengelenme ihtiyacı olduğu çok nettir, sadece içeride ve dış kaynak ile tüketerek büyümeyi sürdürmek mümkün değildir. Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır. Yapısal reformlar hedefleri gerçekleştirmede ve kalıcı hale getirilmesinde esas rolü oynayacaktır. Fed enflasyonu nasıl indirdiyse, AB nasıl indirdiyse, Brezilya, Meksika nasıl indiriyorsa biz de öyle yapıyoruz.