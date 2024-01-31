Listede olanlar hemen baksın! SGK o şartı sağlayamayanlara toplu para iadesi yapacak

Bazen gerekli prim gün sayısına ulaşmak mümkün olmayabiliyor. İşte bu noktada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan toplu para iadesi devreye giriyor. Emeklilik için gerekli olan yaş ve prim gün sayısı gibi kriterleri tamamlayamayan vatandaşlar bu fırsattan yararlanabiliyor.

Toplu para iadesi alabilmek için SGK'ya başvuruda bulunmanız ve prim gün sayınızın emeklilik için yeterli olmadığını belgelemeniz gerekiyor. İade edilecek tutarlar, brüt asgari ücretin en azı ve en fazla 7.5 katı arasında değişebiliyor.