;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Listede olanlar hemen baksın! SGK o şartı sağlayamayanlara toplu para iadesi yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için gerekli şartları yerine getiremeyen vatandaşlara önemli bir alternatif sunuyor. Bu, özellikle belirli yaşa ulaşmış ancak gerekli prim gün sayısını tamamlayamamış kişiler için finansal bir çıkış yolu oluşturuyor. Toplu para iadesi ile emeklilik ihtimali kalmayanlar başvurusunu yapıp parasını alıyor. Bu kapsamda detaylar merak edilen bir başka konu olarak karşımıza çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 16:49 Güncelleme 31 Ocak 2024, 16:49
Listede olanlar hemen baksın! SGK o şartı sağlayamayanlara toplu para iadesi yapacak

Bazen gerekli prim gün sayısına ulaşmak mümkün olmayabiliyor. İşte bu noktada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan toplu para iadesi devreye giriyor. Emeklilik için gerekli olan yaş ve prim gün sayısı gibi kriterleri tamamlayamayan vatandaşlar bu fırsattan yararlanabiliyor.

Toplu para iadesi alabilmek için SGK'ya başvuruda bulunmanız ve prim gün sayınızın emeklilik için yeterli olmadığını belgelemeniz gerekiyor. İade edilecek tutarlar, brüt asgari ücretin en azı ve en fazla 7.5 katı arasında değişebiliyor.

KİMLER TOPLU ÖDEME ALABİLİR?

Bu fırsattan emeklilik yaşını doldurmuş ancak gerekli prim gün sayısına ulaşamadığı için emekli olamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

Örneğin, 1999'da iş hayatına başlamış ve BAĞ-KUR kapsamında çalışan bir kişi, 60 yaşında 9000 prim günü veya 62 yaşında 5400 prim günü ile emekli olabilir.

Eğer bu kişi 62 yaşına geldiğinde 5000 prim gününe sahipse, ya primini tamamlayıp emekliliğini bekleyebilir ya da ödediği primlerin iadesini talep edebilir.

İADE EDİLMEYEN PRİMLER

SGK sadece malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı için ödenen primleri iade ediyor.

Genel sağlık sigortası primleri ve 4/a kapsamında çalışanlar için işveren tarafından ödenen primler iade kapsamı dışında tutuluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM İstanbul’da Başak Demirtaş’ı aday gösterecek mi? Bölücüler bölündü | Soyer’in karşılığı İstanbul’da mı olacak?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Can Atalay çıkışı: Milletvekilliği düşürülmüş adalet yerini bulmuştur
Türk Telekom
İmamoğlu’nun ’engelleniyoruz’ algısının altında yatan vurgun! Buhar olan 33 milyar TL yandaşa, fondaşa, Saraçhane bülbüllerine mi gitti?
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda sır perdesi aralanıyor! Saldırganlar yüzleri paylaşıldı! Kıyafetleri bulundu
CIA’in operasyon çocuğu Michael Rubin’den skandal Türkiye çağrısı! F-16 paniği ile kaleme sarılıp ABD’ye seslendi: Yunanistan korkuyor
Toprak, Büyükşehir’le bereketleniyor
CHP yandaşı bombayı patlattı! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu sitemi: Beni bu adamdan kurtarın
Meral Akşener Saraçhane bizi engelliyor deyip Ekrem İmamoğlu’na sert vurdu! CHP’ye ’DEM’li girdi: Teröre alan açana mecbur değiliz
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı: Nasıl uçuyorsun? Hiç uzaylı gördün mü?
İşte Galatasaray’ın yeni jokeri! Premier Lig’den gelecek
CHP’de Çankaya savaşı! İmamoğlu’ndan ’Buğra Gökçe’li İzmir intikamı... Kılıçdaroğlu’ndan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldı
Çalışan emeklilere ikinci tazminat: Yeni iş sözleşmesi nasıl yapılır? Çalışmaya devam edenlerin kıdem hakları nasıl uygulanıyor?
ABD Başkanı Joe Biden İran’a vereceği karşılığı düşünürken Tahran’dan mesaj geldi! Beyaz Saray’a tehdit gibi uyarı
Piyasalar gözünü Fed’e çevirdi: Faiz kararı açıklanacak
SON DAKİKA