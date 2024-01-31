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TOKİ 26 ilde konut satışı ne zaman yapılacak 2024? 123 konut 296 iş yeri açık artırma saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Geri ödeme taksit tablosu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ülkemizin farklı bölgelerindeki konut ve iş yerlerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Bu kapsamda, 26 ilde bulunan 123 konut ile 29 ildeki 296 iş yerini halka sunacak olan TOKİ, yeni sahiplerini bulmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 15:56 Güncelleme 31 Ocak 2024, 15:57
TOKİ 26 ilde konut satışı ne zaman yapılacak 2024? 123 konut 296 iş yeri açık artırma saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Geri ödeme taksit tablosu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 26 ilde bulunan 132 konut ve 29 ildeki 296 iş yerini vadeli açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Satışa sunulan gayrimenkullerin başvuru tarihleri, peşinat ve taksit seçenekleri belirlendi ve ilgili duyurular TOKİ tarafından yapıldı.

TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN?


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Şubat 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Açık artırma, iş yerleri için 07 Şubat 2024 Çarşamba, konutlar için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sivas, Trabzon gibi illerde satışa sunulacak olan TOKİ konutları ve işyerleri için başvurular ve teminatlar Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek.

Açık artırmalar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.



KONUTLAR HANGİ İLLERDE SATILACAK?

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.



Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.

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