Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmedi





OTODA KARA KUTU DÖNEMİ

Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satılacak tüm yeni otomobillerde zorunlu 'kara kutu' olacak. Bu cihazlar, kaza öncesi ve sonrası otomobildeki tüm verileri kaydedecek. Bu yeni düzenleme 27 ülkede geçerli olacak. EDR sistemi, araçların hava yastığı sistemine gömülü olacak ve isteğe bağlı olarak kapatılamayacak.

EDR cihazları hava yastıklarının çalışması, emniyet kemerlerinde ani gerilme olması, çarpma ile araba kaputunda fiziksel değişiklik olması veya hızda saatte 8 kilometreden fazla ani değişiklik olması durumunda otomatik çalışmaya başlayacak. Kaza olması durumunda veriler sadece yetkililer tarafından incelenebilecek. Bu cihazlar arabanın şasi numarasına göre kayıt yapacak ancak kaza yapanın kimliğinin gizli kalması için şasi numaralarının son 4 haneleri gizli kalacak. EDR'ler 8 koltuğa kadar olan M1 sınıfı binek otomobiller için zorunlu olacak.

ÜCRET KARMAŞASI

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da bazı sürücüler HGS sürprizi yaşıyor. Uludağ Milli Park gişelerinde tam zamanlı HGS sistemine geçildi. Ancak bazı vatandaşlar ya durumu fark etmedi ya da ödeme yapmayı unuttu; karşısına 10 kata varan fatura çıktı. Bu kişilerden biri de Bursa'da yaşayan ve kış aylarında her hafta sonu tatilini Uludağ'da geçiren T.D. oldu. Milli parka girişte HGS'yi fark etmeyip 15 günlük ödeme süresini geciktiren T.D.'ye 10 defa giriş çıkış yaptığı için 6 bin 600 lira ceza kesildi. Daha önce tek gişede HGS uygulaması yapan PTT tam kapasiteli geçiş bilgisinin verilmediği gerekçesiyle 1 Ocak 2024 öncesi cezaları bulunan araç sürücülerinin www.hgsmusteri.ptt.gov.tr adresine başvuruda bulunmaları durumunda geri ödemelerini yapıyor.



KİM, NE ÖDÜYOR?

Uludağ Milli Parkı'na kendi araçları ile girmek isteyen sürücüler motosiklet için 40, otomobil için 60, minibüs için 80, midibüs için 300, otobüs için ise 600 lira giriş ücreti öderken, HGS'si olmayanların giriş ücreti plakaya yazılıyor. Giriş yapanlar 15 gün içinde ödeme yapmazsa 10 katı kadar ceza uygulanıyor.

100 ÜLKE ERCİYES'TE

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği master planı projesiyle dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasına giren Erciyes'te, 2011'de 200 bin civarında olan ziyaretçi sayısı, son yıllarda 2 milyona yaklaştı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Bu sene 2.5 milyon kişi bekliyoruz. Rekor kırma niyetindeyiz. Bugüne kadar tam 100 ülkeden turist misafir edildi. Son 1 ayda 25 ülkeden ziyaretçi geldi" dedi.