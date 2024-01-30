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İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa'nın en yoğunu oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15 ila 21 Ocak'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Repora göre İstanbul Havalimanı 15-21 Ocak tarihlerinde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 18:37 Güncelleme 30 Ocak 2024, 18:37
İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa’nın en yoğunu oldu

İstanbul Havalimanı, 15-21 Ocak tarihlerinde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15 ila 21 Ocak'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1164 uçuşla Londra Heathrow ve 1103 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

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