Çalışan emeklilere ikinci tazminat: Yeni iş sözleşmesi nasıl yapılır? Çalışmaya devam edenlerin kıdem hakları nasıl uygulanıyor?

EMEKLİLİK NEDENİYLE AYNI İŞ YERİNDE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILDIĞINDA KAZANIMLARDA KAYIP OLUR MU? İşe giriş çıkışta ilk dönem tasfiye olmaz. Bu konudaki beş yıllık zaman aşımı süresi de çalışanın emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren başlıyor.





EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİ ALARAK AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN SONRAKİ YILLAR İÇİN DE KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Sabah'ta yer alan habere göre, Yargıtay'ın konu da yerleşmiş olan görüşü emeklilikle birlikte ikramiye ödenmesi durumunda kıdem hakkı sıfırlanıyor ve yeni bir çalışma dönemi başlıyor. Emeklilik akabinde yeniden işe giriş yapılırken ücret, yıllık izin, yan haklar, kıdem tazminatı işverenle karşılıklı mutabakatla belirleyebilirsiniz.

Örneğin daha yüksek ücret, yıllık brüt maaş üzerinden kıdem tazminatı, yıllık izin süresi önceki dönemden daha uzun veya kısa gibi şartlarla yeniden bir sözleşmesi akdedilmesi gerekiyor. Yeni döneme ilişkin kıdem tazminatı emekli olduktan sonraki dönem üzerinden hesaplanır. Örneğin, 15 yıl çalışılan iş yerinde emeklilik nedeniyle çıkış yapılıp kendisine tazminat ödenen ve diğer hak edişleri verilen çalışan işe başladıktan sonra 5 yıl daha çalıştı. Bu 5 yıl sonunda kıdem tazminatı hak edecek şekilde ayrılırken kendisine yapılacak kıdem ödemesi ikinci çalışma dönemine denk gelen yıllar dikkate alınarak yapılır.