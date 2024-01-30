Sosyal medya platformundan en az 5 milyon dolarlık halka arz! Küçük büyük tüm yatırımcılar gözünü ona dikti

Reddit Inc., ilk halka arzı için potansiyel yatırımcılarla yaptığı ön görüşmelerde, en az 5 milyar dolarlık bir değerleme talebi aldığını duyurdu. İşte detaylar...
Reddit Inc., ilk halka arzı için potansiyel yatırımcılarla yaptığı ön görüşmelerde, en az 5 milyar dolarlık bir değerleme talebi aldığını duyurdu. İşte detaylar...
REDDIT HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sosyal medya platformu, büyük yatırımcıların görüşlerini dikkate alarak, mart ayının sonuna kadar resmi bir açıklama yapmayı planlıyor.
Şirketin değerleme süreci, borsanın önde gelen yatırımcıları tarafından yapılan görüşmelerle şekilleniyor. Reddit, borsada işlem görmeyen hisseleri için özel alım satım işlemlerinde, şirketi 5 milyar doların altında değerlendiren yatırımcıların olduğunu belirtti. Rainmaker Securities'in platformundaki potansiyel alıcılar, şirkete 4,5 milyar ila 4,8 milyar dolar arasında bir değer biçen tekliflerde bulundu.
Reddit'in halka arz tarihine ve fiyat değerlemesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yatırımcılar bu bilgilerin ardından borsada bir toparlanma olacağını öngörüyor.
YABANCI HİSSE ALINABİLİR?
Yatırımcılar, küresel finans piyasalarındaki fırsatlardan yararlanmak amacıyla yerli veya yabancı aracı kurumlar aracılığıyla yabancı borsalardan hisse senedi alabilirler.
UYARI: Bu haber, genel bilgilendirme amacı taşımakta olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Her yatırımcının kendi finansal durumunu ve hedeflerini dikkate alarak, profesyonel finansal danışmanlardan destek alması önerilir.