Sosyal medya platformundan en az 5 milyon dolarlık halka arz! Küçük büyük tüm yatırımcılar gözünü ona dikti

Reddit Inc., ilk halka arz ı için potansiyel yatırımcılarla yaptığı ön görüşmelerde, en az 5 milyar dolarlık bir değerleme talebi aldığını duyurdu. İşte detaylar...

Şirketin değerleme süreci, borsanın önde gelen yatırımcıları tarafından yapılan görüşmelerle şekilleniyor. Reddit, borsada işlem görmeyen hisseleri için özel alım satım işlemlerinde, şirketi 5 milyar doların altında değerlendiren yatırımcıların olduğunu belirtti. Rainmaker Securities'in platformundaki potansiyel alıcılar, şirkete 4,5 milyar ila 4,8 milyar dolar arasında bir değer biçen tekliflerde bulundu.