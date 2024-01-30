Sosyal destekler cepte: Aile Bakanlığı mobil uygulama hazırladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm sosyal hizmet modellerini 'Aile Destek' mobil uygulamasında topladı. Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit yakını, gazi ve gazi yakını başta olmak üzere pek çok kesime sosyal yardım ve sosyal hizmet modelleri sunan Bakanlık'ın bu uygulamasıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlar kendisine uygun sosyal hizmet modeline hızla ulaşabiliyor ve başvurusunu yapabiliyor.