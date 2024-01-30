Sosyal destekler cepte: Aile Bakanlığı mobil uygulama hazırladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm sosyal hizmet modellerini 'Aile Destek' mobil uygulamasında topladı. Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit yakını, gazi ve gazi yakını başta olmak üzere pek çok kesime sosyal yardım ve sosyal hizmet modelleri sunan Bakanlık'ın bu uygulamasıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlar kendisine uygun sosyal hizmet modeline hızla ulaşabiliyor ve başvurusunu yapabiliyor.
Uygulamada sosyal yardımlar başlığı altında elektrik tüketim desteğinden doğal gaz desteğine, eğitim yardımından gıda yardımına kadar 49 farklı başlıkta verilen sosyal yardım modellerine ulaşılabiliyor. Sosyal yardım ve destek programlarına hızlı ve doğrudan erişim ile yurt dışı, sivil toplum, eğitim ve yayın hizmetlerine hızlı ve doğrudan erişimin sağlanması hedefleniyor.
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Sosyal hizmet yararlanıcıları uygulamada sosyal hizmetler başlığı altında "Çocuk Hizmetleri", "Engelli Hizmetleri", "Yaşlı Hizmetleri", "Aile Hizmetleri", "Kadına Yönelik Hizmetler", "Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Hizmetler", "Yurtdışı Hizmetleri", "Sivil Toplum Hizmetleri" ve "Eğitim ve Yayın Hizmetleri" kategorileri altında sunulan hizmetlere ilişkin bilgileri, faydalanma şartlarını ve başvuru kanallarına ulaşabiliyor. Mobil uygulamayı şimdiye kadar 38 bini aşkın kişi indirdi.
Rana BÜYÜKTAŞ