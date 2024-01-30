Luppo Çikolata Kaplı Karaorman Meyveli Kek 29,50 TL
Ülker Tam Tahıllı Bisküvi 27,50 TL
LG 55 İNÇ 4K Smart Nanocell TV 20.999 TL
TCL 43 İNÇ Smart Google Tv TCL43L5A 8.999 TL
Dıjitsu 65 İNÇ UHD WEBOS TV DW9900 14.799 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Mega Robot Blender Set 899 TL
Lucky Dik Süpürge 999 TL
S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 6.999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
Kumtel Mini Fırın 35 L Siyah 1.099 TL
Kumtel Vakum Makinesi 899 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL
Kumtel 5.5 L FastFryer 1.599 TL
Luxell XXL 7.5 L Fastfryer 2.499 TL
Robotik Jumpingbot 229 TL
Hafıza Oyunu Bul Çevir 79 TL
Oyuncak Bebek 149 TL
Oyuncak Hayvan Taşıyıcı Tır 89 TL
Oyuncak Arabalı Tır 259 TL
Oyuncak Şeker Arabası 149 TL
Karanlıkta Parlayan Yıldızlar 44,50 TL
Kaşmir Halı Halı 799 TL
Desenli Akrilik Battaniye Tek Kişilik 249 TL
Desenli Akrilik Battaniye Çift Kişilik 299 TL
Terlik Kadın 44,50 TL
Fermuarlı Mont 199 TL
Anaokulu Ayakkabısı Çocuk 119 TL
Büyük Boy Çaydanlık 499 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri 95 TL
Kapaklı Mikser Kabı 2,2 L 39,50 TL
Rendeli Karıştırma Kabı 355 TL