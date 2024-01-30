Cuma günü ise BİM, ev ihtiyaçlarına yönelik birbirinden kullanışlı ürünleri müşterileriyle buluşturacak. TV çeşitleri, Türk Kahvesi Makinesi, Blender Set, Çay Makinesi, Robot Süpürge, Dik Süpürge gibi ev elektroniği ürünleriyle beraber, Ankastre Set, Vakum Makinesi, Isıtıcı Çeşitleri gibi günlük yaşamı kolaylaştıracak ürünler de vitrinde yer alacak.