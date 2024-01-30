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Emeklilikte şartlar sil baştan! İşe giriş tarihi 1999 ve sonrası olan SSK BAĞKUR'luya bir şans daha

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik planlamasını kolaylaştırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyo. Resmi internet sitesinde yer alan emeklilik hesaplama tablosu vatandaşların emeklilik yaşını ve gereken prim gün sayısını hesaplamalarını sağlayarak ne zaman emekli olabileceklerini gösteriyor. Bu yenilik emeklilik planlamasında yaşanan belirsizlikleri gidermeyi amaçlıyor ve vatandaşlara daha net bir yol haritası sunuyor.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 09:30 Güncelleme 30 Ocak 2024, 09:30
Emeklilikte şartlar sil baştan! İşe giriş tarihi 1999 ve sonrası olan SSK BAĞKUR’luya bir şans daha

SGK, emeklilik için belirlediği üç ana şartı; yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısını yerine getiren vatandaşlara emeklilik hakkı tanıyor. Özellikle, 10 yıl (3600 gün) çalışan veya bu süreye denk borçlanma yapan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından yararlanabiliyorlar. Bu fırsat, çalışanların daha kısa sürede emekli maaşı almalarına olanak sağlıyor.

1999 SONRASI EMEKLİLİK HAKLARI

9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan vatandaşlar için sunulan kısmi emeklilik hakkı, 25 yıl ve 4500 gün şartını içeriyor. İlk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emeklilik mümkün hale geliyor. Ayrıca, Bağ-Kurlu çalışanlar için de farklı kısmi emeklilik şartları bulunuyor.

BORÇLANMA İMKANLARI

Kadın çalışanlar, sahip oldukları çocuk sayısına göre doğum borçlanması yaparak, 2160 güne kadar prim kazanabiliyorlar. Bu, çocukların sağ olması ve doğumdan sonraki iki yıl içinde herhangi bir prim yatırılmamış olmasını gerektiriyor.

Askerlik borçlanması ise, askerlikten önce sigortalı olarak çalışmış kişilerin emeklilik prim gün sayısını artırmasını sağlıyor. Bu, emeklilik yaşını dolduran ancak prim günü eksik olan kişiler için özellikle faydalı olabiliyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Yaştan emeklilik belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulmasıyla mümkün oluyor. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emeklilik şansı sunan bu sistemde, kadın ve erkekler için farklı yaş şartları uygulanıyor.

Örneğin 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında şartları yerine getiren erkekler 56 yaşında, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabiliyor. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artış gösteriyor.

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