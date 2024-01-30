Emeklilikte şartlar sil baştan! İşe giriş tarihi 1999 ve sonrası olan SSK BAĞKUR’luya bir şans daha

SGK, emeklilik için belirlediği üç ana şartı; yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısını yerine getiren vatandaşlara emeklilik hakkı tanıyor. Özellikle, 10 yıl (3600 gün) çalışan veya bu süreye denk borçlanma yapan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından yararlanabiliyorlar. Bu fırsat, çalışanların daha kısa sürede emekli maaşı almalarına olanak sağlıyor.

1999 SONRASI EMEKLİLİK HAKLARI 9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan vatandaşlar için sunulan kısmi emeklilik hakkı, 25 yıl ve 4500 gün şartını içeriyor. İlk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emeklilik mümkün hale geliyor. Ayrıca, Bağ-Kurlu çalışanlar için de farklı kısmi emeklilik şartları bulunuyor.