Öğrenciler dikkat edin! YÖK ile MASAK’tan üniversite öğrencileri için iş birliği

ÜCRETSİZ İNGİLİZCE

Evde İngilizce öğrenmek yaygınlaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) oluşturulan, keyifli şekilde İngilizce öğretmeyi amaçlayan Diyalekt'ten 283 bin 188 kişi faydalanıyor.

Uygulamada A1-A2 seviyelerinde ücretsiz dersler ve etkinlikler bulunuyor. Diyalekt KIDS ise çocuklara özel tasarlanan eğitim materyalleri sayesinde öne çıkıyor. Kullanıcılar evde, ofiste, kafede ya da istedikleri yerde kolaylıkla İngilizce öğreniyor.

EN ÇOK SATAN TELEFON

Tüm zamanların en çok satan 10 telefonu belli oldu. Visual Capitalist tarafından paylaşılan verilere göre, ilk sırada, 2003 yılında piyasaya sürülen ve 250 milyon kişi tarafından satın alınan Nokia 1100 modeli yer alıyor. Listede Nokia ve iPhone modelleri arasında kıyasıya bir rekabet bulunuyor. İlk 10'daki telefonların 4'ünün Nokia, 6'sının iPhone olduğu görülüyor.



- Nokia 1100: 250 milyon

- Nokia 1110: 248 milyon

- iPhone 6/6 Plus: 222 milyon

- Nokia 105 Serisi: 200 milyon

- iPhone 6S/6S Plus: 174 milyon

- iPhone 5s: 165 milyon

- Nokia 3210: 161 milyon

- iPhone 7/7 Plus: 160 milyon

- iPhone 11 serisi: 159 milyon

- iPhone XR / XS / XS Max: 151 milyon



DEVLETE BORCU OLANA SIKI TAKİP

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca geçen yıl gerçekleştirilen denetimler neticesinde tahakkuk ettirilen 6.4 milyar liralık kamu alacağının tahsilatına başlandığını bildirdi. Açıklamada, "Piyasa işleyişini bozucu, rekabet şartlarına uygun olmayan, kamu zararına yol açan girişimlerin takibi yapılmakta. Tüm sektörlerde mevzuata aykırı işlemleri engellemek için çalışmalar sürmekte" denildi.



ETİKETLERE KIZILDENİZ DARBESİ

Kızıldeniz krizinin tüm sektörlere beklenmedik bir darbe indirdiğini vurgulayan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, "Lojistik maliyetlerin artması maalesef etiketlere olumsuz yansıdı" dedi. Türkiye'nin coğrafi avantajı sayesinde özellikle Avrupa ülkeleri için yeni bir alternatif olabileceğini dile getiren Şanal, "Bu durumu ülke olarak tarihi bir fırsata çevirebiliriz. Eylem planlamalarını doğru yaparsak, yeni yatırımları Türkiye'ye kazandırabiliriz" diye konuştu.

Murathan YILDIRIM