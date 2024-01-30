Hesaplı borçlanma fırsatı kaçmasın: Ödeme için son tarih var mı? Tüm süreler yatırılmak zorunda mı?





ARALIK AYINDA BAŞVURANLARIN NE KADAR SÜRESİ VAR?

Şimdi borçlanma ya da ihya için harekete geçenler yeni tutarlar üzerinden ödeme yaparken, başvuruyu Aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirmiş olanlar ise parayı süresinde yatırırsa eski tutarlardan işlemi tamamlayabiliyor.

Başvurunun yanmaması ve zamlı ödeme yapmak zorunda kalmamak için tebligat tarihinden itibaren 1-3 aylık bir süre bulunuyor. Askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanmalarında ödemenin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılması gerekiyor. Yurt dışı borçlanmalarında ve Bağ-Kur ihyasında ise 3 aylık süre var.