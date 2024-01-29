29 Ocak piyasalarda gün sonu I Borsa yüzleri güldürdü! İşte döviz, altın ve BIST 100’de son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 125,42 puan artarak 8.471,70 puandan kapandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 125,42 puan artarak 8.471,70 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 53,77 puan ve yüzde 0,64 artışla 8.400,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.399,35, en yüksek 8.502,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 artışla 8.471,70 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,48, hizmetler endeksi yüzde 1,88, teknoloji endeksi yüzde 3,85 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 128,48 puan ve yüzde 1,43 kazançla 9.108,00 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Pegasus Hava Taşımacılığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONS FİYATI 2023 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2023 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,1 azalışla 1 milyon 971 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,38'den bileşik getirisi de yüzde 43,26'dan gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,2637 lira, satışta 30,3849 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,2131 lira, satışta 30,3342 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 147,90 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 azalışla 81,6 dolardan işlem görüyor.