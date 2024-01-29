29 Ocak piyasalarda gün sonu I Borsa yüzleri güldürdü! İşte döviz, altın ve BIST 100’de son durum...

BIST 100 endeksi , güne 53,77 puan ve yüzde 0,64 artışla 8.400,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.399,35, en yüksek 8.502,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 artışla 8.471,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,48, hizmetler endeksi yüzde 1,88, teknoloji endeksi yüzde 3,85 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 128,48 puan ve yüzde 1,43 kazançla 9.108,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Pegasus Hava Taşımacılığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.