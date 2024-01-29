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THY'nin Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferlere yeniden başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosunda yer alan tedbir amaçlı yere indirilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları, gerekli kontrollerinin tamamlanmasının ardından seferlere başladı.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 18:55 Güncelleme 29 Ocak 2024, 18:55
THY’nin Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferlere yeniden başladı

BD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Alaska Havayolları'nın Portland-Ontario seferini gerçekleştiren yolcu uçağının havadayken, acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopmasının ardından "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.



Bu kararın ardından, THY de filosunda bulanan 5 adet 737 MAX9 uçağı da incelenmek üzere tedbir amaçlı yere indirmişti. Yere indirilen Boeing 737 MAX 9 tipi TC-LYB kuyruk tescilli uçağı gerekli kontrollerin ardından bugün TK-2832 İstanbul-Trabzon seferini yaptı.

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