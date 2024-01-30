14, 18, 22 ayar altın fiyatları! Altın almak isteyenlere duyuru yapıldı! 1 gram bile varsa o tarihte satmayın...

Altın piyasası, son dakika gelişmeleriyle dolu günler geçiriyor. Yatırımcılar, özellikle Fed'in faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş , altın fiyatları konusunda önemli beklentilerini rakamsal olarak paylaştı.

"Fed'in faiz kararına kadar alım fırsatları devam edecek. Gram altında 2040 TL, ons altında 2000 dolar destek seviyesi olacak."

Altın ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş , yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, yatırımcılara önümüzdeki dönemde alım fırsatları doğabileceğini söyledi. İşte o açıklamalar;

"Önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmek lazım. Bu baskılanma, bu düşüşler bir iki hafta devam edebilir ama Şubat ayı itibarıyla tekrar yönünü yukarıya çevirebilir."

"Yaz aylarında 2500-2700 lira arasında, yıl sonunda da 3000 TL seviyesini takip edeceğiz. Yükselişler kaldığı yerden devam edecek. Her ay yeni bir rekor tazeleyen altın fiyatı karşınızda olacak"

30 OCAK'A KADAR ALIM FIRSATI

"Fed'e kadar dolar güçlü. Fed'e kadar dolar karşısındaki enstrümanlar alım fırsatı sunar. Haftayı ikiye ayırmakta fayda var. çarşamba akşamı ve sonrası."