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14, 18, 22 ayar altın fiyatları! Altın almak isteyenlere duyuru yapıldı! 1 gram bile varsa o tarihte satmayın...

Altın piyasasında yaşanan gelişmeler, özellikle Fed'in faiz kararlarının etkisi altında, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu önemli dönemde, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili beklentilerini ve tahminlerini rakamsal verilerle ifade etti. Altın piyasası, global ekonomideki dalgalanmalardan ve özellikle merkez bankalarının faiz politikalarından büyük ölçüde etkileniyor. Fed'in faiz kararları, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Bu bağlamda, yatırımcılar Fed'in faiz kararlarını ve bu kararların altın piyasasına etkilerini yakından takip ediyorlar.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 09:08 Güncelleme 30 Ocak 2024, 09:08
14, 18, 22 ayar altın fiyatları! Altın almak isteyenlere duyuru yapıldı! 1 gram bile varsa o tarihte satmayın...

Altın piyasası, son dakika gelişmeleriyle dolu günler geçiriyor. Yatırımcılar, özellikle Fed'in faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları konusunda önemli beklentilerini rakamsal olarak paylaştı.

ALTIN YORUMU

Altın ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, yatırımcılara önümüzdeki dönemde alım fırsatları doğabileceğini söyledi. İşte o açıklamalar;

"Fed'in faiz kararına kadar alım fırsatları devam edecek. Gram altında 2040 TL, ons altında 2000 dolar destek seviyesi olacak."

"Önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmek lazım. Bu baskılanma, bu düşüşler bir iki hafta devam edebilir ama Şubat ayı itibarıyla tekrar yönünü yukarıya çevirebilir."

"Yaz aylarında 2500-2700 lira arasında, yıl sonunda da 3000 TL seviyesini takip edeceğiz. Yükselişler kaldığı yerden devam edecek. Her ay yeni bir rekor tazeleyen altın fiyatı karşınızda olacak"

30 OCAK'A KADAR ALIM FIRSATI

"Fed'e kadar dolar güçlü. Fed'e kadar dolar karşısındaki enstrümanlar alım fırsatı sunar. Haftayı ikiye ayırmakta fayda var. çarşamba akşamı ve sonrası."

ALTIN (TL/GR)

  • Alış: 1.977,27 TL
  • Satış: 1.977,52 TL

22 Ayar Bilezik

  • Alış: 1.857,89 TL
  • Satış: 1.878,82 TL

Altın (ONS)

  • Alış: $2.026,89
  • Satış: $2.027,20

Altın ($/kg)

  • Alış: $64.836,00
  • Satış: $64.845,00

Altın (Euro/kg)

  • Alış: €70.125,00
  • Satış: €70.135,00

Cumhuriyet Altını

  • Alış: 13.266,00 TL
  • Satış: 13.481,00 TL

Yarım Altın

  • Alış: 6.654,00 TL
  • Satış: 6.761,00 TL

Çeyrek Altın

  • Alış: 3.327,00 TL
  • Satış: 3.411,00 TL

Reşat Altını

  • Alış: 13.298,47 TL
  • Satış: 13.513,95 TL

Kulplu Reşat Altını

  • Alış: 13.300,69 TL
  • Satış: 13.516,20 TL

22 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.855,28 TL
  • Satış: 1.964,39 TL

18 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.443,41 TL
  • Satış: 1.443,59 TL

14 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.082,94 TL
  • Satış: 1.463,79 TL

Kapalicarsi Ziynet 2.5

  • Alış: 32.805,07 TL
  • Satış: 33.318,03 TL

Kapalı Çarşı Beşli Altın

  • Alış: 66.430,27 TL
  • Satış: 67.702,90 TL

Gremse Altın

  • Alış: 32.805,07 TL
  • Satış: 33.543,71 TL

Ata Altın

  • Alış: 13.532,09 TL
  • Satış: 13.868,84 TL

Tam Altın

  • Alış: 13.122,03 TL
  • Satış: 13.376,45 TL

Külçe Altın ($)

  • Alış: $67.340,00
  • Satış: $67.360,00

Has Altın

  • Alış: 1.967,38 TL
  • Satış: 1.967,63 TL
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Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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