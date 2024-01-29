İlk olarak, e-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine gidin. e-Devlet şifreniz, mobil imza, elektronik imza, T.C. Kimlik Kartınız veya internet bankacılığı bilgileriniz ile sisteme giriş yapın.

e-Devlet üzerinden emekli maaşlarına bakmak için yapılması gereken adımlar şu şekildedir:

Emekli Aylığı Bilgilerini Görüntülemek:

"Emekli Aylığı Bilgileri" sayfasına ulaştığınızda, burada emekli maaşınıza ilişkin detaylı bilgileri görebilirsiniz. Bu bölümde emekli maaşınız, ek ödemeler ve varsa diğer maaş detayları yer alır.

Bilgileri İncelemek ve Yazdırmak:

Detaylı maaş bilgilerinizi inceledikten sonra, eğer ihtiyaç duyarsanız bu bilgilerin bir çıktısını alabilirsiniz. Emekli maaşınızın yanı sıra, geçmiş dönem ödemeleri ve diğer ilgili bilgilere de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Bu işlemler sayesinde emekli maaşınız ve diğer ilgili finansal bilgiler hakkında güncel ve detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) veya ilgili diğer resmi kurumların çağrı merkezleri veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.