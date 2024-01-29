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SGK, SSK, Bağkur, emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı!

2024 yılında emeklilere uygulanan zam oranları ve maaş değişiklikleri, Türkiye'deki emeklilerin finansal durumları üzerinde önemli etkiler yarattı. Emekli maaşlarına yapılan bu zamlar, e-Devlet platformu aracılığıyla kolayca erişilebilir hale geldi. Özellikle SGK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet üzerinden 4-A emekli aylığı veri bölümünü kullanarak, ek ödemeler dahil maaşlarının detaylı bilgilerini görebiliyorlar.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 13:34 Güncelleme 29 Ocak 2024, 13:34
SGK, SSK, Bağkur, emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı enflasyon oranı yüzde 64,77 olarak belirlendi. Bu oran, memur ve memur emeklilerine uygulanan maaş artış oranını netleştirdi. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme şartları gereği yüzde 15 zam alacaklar ve bu, önceki 6 ayda yaşanan yüzde 29,78'lik enflasyon farkıyla birleşerek toplamda yüzde 49,25'lik bir artışa yol açacak.

EN DÜŞÜK AYLIKLAR NE OLDU?

SSK'lılarda (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan en düşük emekli aylığı 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ-Kur tarım emeklilerinin en düşük kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya yükselirken, bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.


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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) gerçekleştirdiği yeni zam hesaplamalarına göre, emekli maaşlarındaki artışlar ve yeni maaş miktarları şu şekilde olacak:

  1. 6.900 Lira Kök Aylığı Olan Emekliler:

    • Bu grubun emekli maaşları, 3.398 liralık bir artışla 10.298 liraya yükselecek.

  2. 7.500 Lira Kök Aylığı Olan Emekliler:

    • 7.500 lira kök aylığı olan emeklilerin maaşı, 3.693 liralık bir artışla 11.193 liraya çıkacak.

  1. 10.000 Lira Kök Aylığı Olan Emekliler:

    • Kök aylığı 10.000 lira olan emeklilerin yeni maaşı 14.925 lira olacak.

  2. 12.500 Lira Kök Aylığı Olan Emekliler:

    • Bu grup için maaşlar 18.656 lira seviyesine ulaşacak.

  3. 15.000 Lira Kök Aylığı Olan Emekliler:

    • 15.000 lira kök aylığı olan emeklilerin maaşı, 22.387 lira olarak belirlendi.

  4. 20.000 Lira Kök Aylığı Olan Emekliler:

    • Kök aylığı 20.000 lira olan emekliler için yeni maaş 29.850 lira olacak.

e-Devlet üzerinden emekli maaşlarına bakmak için yapılması gereken adımlar şu şekildedir:

e-Devlet'e Giriş Yapmak:

İlk olarak, e-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine gidin.
e-Devlet şifreniz, mobil imza, elektronik imza, T.C. Kimlik Kartınız veya internet bankacılığı bilgileriniz ile sisteme giriş yapın.

Emekli Aylığı Bilgileri Bölümüne Ulaşmak:

Ana sayfada bulunan arama kutucuğuna "emekli aylığı" yazarak arama yapın veya ilgili bakanlığın (örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu) hizmetlerinden "Emekli Aylığı Bilgileri" bölümüne ulaşın.

Emekli Aylığı Bilgilerini Görüntülemek:

"Emekli Aylığı Bilgileri" sayfasına ulaştığınızda, burada emekli maaşınıza ilişkin detaylı bilgileri görebilirsiniz. Bu bölümde emekli maaşınız, ek ödemeler ve varsa diğer maaş detayları yer alır.

Bilgileri İncelemek ve Yazdırmak:

Detaylı maaş bilgilerinizi inceledikten sonra, eğer ihtiyaç duyarsanız bu bilgilerin bir çıktısını alabilirsiniz. Emekli maaşınızın yanı sıra, geçmiş dönem ödemeleri ve diğer ilgili bilgilere de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Bu işlemler sayesinde emekli maaşınız ve diğer ilgili finansal bilgiler hakkında güncel ve detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) veya ilgili diğer resmi kurumların çağrı merkezleri veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

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