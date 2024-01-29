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Günümüzde, sosyal güvenlik sistemimiz, hem erkekler hem de kadınlar için çeşitli emeklilik avantajları sunuyor. Erken emeklilik, birçok kişinin hayatında önemli bir konu olup, özellikle kadınlar için doğum borçlanması, bu süreci kolaylaştıran önemli bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Doğum borçlanması, annelere çocuk bakımı süresince sosyal güvenlikten kopmama ve emeklilik haklarını güçlendirme imkanı tanır. Her çocuk için sağlanan iki yıllık prim kazanma hakkı, annelerin emeklilik süreçlerine doğrudan katkıda bulunur. Bu sistemle, anneler hem çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlayabilir hem de kendi geleceklerini güvence altına alabilirler.