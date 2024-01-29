Metrelerce sıra oluştu! Uludağ’da sömestir tatilinde kayak pistleri doldu taştı

Sömestir tatiliyle birlikte kayak ve kış turizmi merkezleri önemli doluluk oranları yakalarken, yoğunluk özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin de etkisiyle zirve yaptı. Büyük talep gören yerlerden biri de Uludağ oldu.
Sömestir tatiliyle birlikte kayak ve kış turizmi merkezleri önemli doluluk oranları yakalarken, yoğunluk özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin de etkisiyle zirve yaptı. Büyük talep gören yerlerden biri de Uludağ oldu.
Uludağ, eksi 9 derece soğuğa rağmen adeta tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı binlerce tatilci, teleferiğe binmek için sıra bekledi. Uludağ'a teleferik ile çıkan vatandaşlar yaptıkları günübirlik tatilin ardından teleferik ile aşağı inmek isteyince yeniden metrelerce kuyruk oluştu.
UZUN SÜRE BEKLEDİLER
Uludağ'daki bu yoğunluk telesiyejde de kendisini gösterdi. Sömestr tatilcilerine günübirlikçiler de eklenince kayak pistlerinde telesiyej kuyruğu yaşandı. Telesiyejde uzun kuyrukların oluşmasından dolayı vatandaşlar soğukta üşüdüklerini belirtirken, ilk defa sırayla karşılaşan vatandaşlar "Normalde az sıra olurdu. İnşallah beklediğimize değecek" şeklinde konuştu. Uludağ'daki pistlerde yoğunluk yaşanırken, acemi kayakçılar da zaman zaman düşe kalka kaza atlattı.
Teleferik ücretleri tam bilet gidişdönüş 230 lira olurken, öğrenci bilet gidiş-dönüş ücretinin ise 115 lira olduğu kaydedildi.