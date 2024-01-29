Metrelerce sıra oluştu! Uludağ’da sömestir tatilinde kayak pistleri doldu taştı

Sömestir tatiliyle birlikte kayak ve kış turizmi merkezleri önemli doluluk oranları yakalarken, yoğunluk özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin de etkisiyle zirve yaptı. Büyük talep gören yerlerden biri de Uludağ oldu.

Uludağ, eksi 9 derece soğuğa rağmen adeta tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı binlerce tatilci, teleferiğe binmek için sıra bekledi. Uludağ'a teleferik ile çıkan vatandaşlar yaptıkları günübirlik tatilin ardından teleferik ile aşağı inmek isteyince yeniden metrelerce kuyruk oluştu.