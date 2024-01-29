4A-4B-4C emeklisine sürpriz jest duyurusu: Şubat ayında 1 maaş ikramiye gibi 11.500 TL yatacak!

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Zam farkları için detaylar merak edilirken promosyon ödemelerinde de artış bekleniyor. Ek zammın şubat ayı ilk haftasında yatması bekleniyor. İşte detaylar...
Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Zam farkları için detaylar merak edilirken promosyon ödemelerinde de artış bekleniyor. Ek zammın şubat ayı ilk haftasında yatması bekleniyor. İşte detaylar...
EMEKLİYE EK ZAM VE MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.
17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.
Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak.
Yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.
ŞUBATTA PROMOSYON ÖDEMESİ
Yapılacak ek ödemelerle birlikte şubat ayında emekli promosyon ödemelerinin de artması bekleniyor. Ödemelerin 15.000 TL üstü olması bekleniyor. Bankalar tarafından tutarlar güncellendiğinde haberimizde yer alacaktır...
Mevcut kampanyalar şu şekilde;
2024 yılında birçok banka, emekli müşterilere yönelik çeşitli promosyonlar sunmaktadır. Bu promosyonlar genellikle emekli maaşlarını belirli bir süre boyunca ilgili bankadan alma taahhüdü karşılığında verilmektedir. İşte, bazı önemli bankaların emekli promosyonlarına dair güncel bilgiler:
Ziraat Bankası Emekli Promosyon:
3.500 TL altındaki emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 - 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL,
7.500 - 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde aylık alanlara 5.000 TL peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Garanti Bankası Emekli Promosyon:
3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,
3.500 - 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL,
7.500 - 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL,
10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
ING Bank Emekli Promosyon:
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 3.500 TL'ye kadar olanlara 6.000 TL,
3.500 - 7.500 TL arasında olanlara 7.000 TL,
7.500 - 10.000 TL arasında olanlara 9.000 TL,
10.000 TL ve üzeri aylık alanlara 10.000 TL nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.
İş Bankası Emekli Promosyon:
3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL,
3.500 - 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL,
7.500 - 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL,
10.000 TL ve üzerinde aylık alanlara 7.500 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Yapı Kredi Emekli Promosyon:
1 aylık net geliri 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL,
3.500 - 7.499 TL arasındakilere 5.250 TL,
7.500 - 9.999 TL arasındakilere 6.750 TL,
10.000 TL ve üzerindekilere 7.500 TL nakit promosyon ödemesi vaat edilmektedir.
Akbank Emekli Promosyon:
3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,
3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,
7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,
10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL nakit promosyon sunmaktadır.
VakıfBank Emekli Promosyon:
3.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,
3.500 - 7.500 TL arasındakilere 3 yıl için toplam 3.500 TL,
7.500 - 10.000 TL arasındakilere 3 yıl için toplam 4.500 TL,
10.000 TL ve üzerindekilere 3 yıl için toplam 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.
Halkbank Emekli Promosyon:
3.500 TL altı aylık alanlara 3.000 TL,
3.500 - 7.499 TL için 3.500 TL,
7.500 - 9.999 TL için 4.500 TL,
10.000 TL ve üzeri için 5.000 TL promosyon ödemesi sağlamaktadır.
DenizBank Emekli Promosyon:
0-3.499 TL arası maaş alanlara 3.000 TL,
3.500-7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL,
7.500-9.999 TL arası maaş alanlara 4.500 TL,
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL nakit promosyon sunmaktadır.
QNB Finansbank Emekli Promosyon:
0-3.499 TL aralığındaki maaşlar için 4.800 TL promosyon,
3.500-7.499 TL aralığındaki maaşlar için 5.600 TL promosyon,
7.500-9.999 TL aralığındaki maaşlar için 7.200 TL promosyon,
10.000 TL ve üzeri maaşlar için 8.000 TL nakit promosyon vaat edilmektedir.