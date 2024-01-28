Eksik gün primi olana müjde! 4000-5400-7200 günle erken emeklilik onayı resmen duyuruldu

Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar, yüzde 40 ve üzeri engellilik durumunda vergi indirimi alarak yaş şartına bakılmaksızın belirli bir prim ve gün şartını sağlayarak emekli olabilirler.
Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, örneğin madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları, sigortalılık sürelerine gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik hakkını elde edebilirler.
Anneye Prim Var: 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenen anneler, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olanlar. Bu süre, yaş şartından düşülerek erken emeklilik imkanı sunar.