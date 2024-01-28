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Eksik gün primi olana müjde! 4000-5400-7200 günle erken emeklilik onayı resmen duyuruldu

Emeklilik, birçok çalışanın hayali olmakla birlikte, yasal süreçleri tamamlamak genellikle belli bir yaş ve prim ödeme şartlarını gerektirir. Ancak Türkiye'de yasalar, daha erken emekli olmak isteyenlere çeşitli avantajlar sunmaktadır. İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 7 yasal formül...

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 11:40 Güncelleme 28 Ocak 2024, 11:40
Eksik gün primi olana müjde! 4000-5400-7200 günle erken emeklilik onayı resmen duyuruldu

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın hayali, emekli olarak düzenli bir gelire sahip olmak. Emeklilik için belli bir yaş, prim ve çalışma yılı şartları bulunsa da, yasalarda öngörülen avantajlar sayesinde erken emeklilik mümkün. İşte sizi erken emekli yapacak 7 formül...

Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırarak, çocuk sahibi annelerin erken emekli olmalarını sağlıyor. Şart ise çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

Askerlik Öne Çeker: Erkeklerde askerlik süreleri, yaşı geriye çekerken aynı zamanda prim kazanma fırsatı sunuyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanılabilir ve bu, sigorta giriş tarihini geriye çekerek erken emeklilik imkanı sağlar.

10 Yıl Prim Yeter: Kısmi emeklilik olarak adlandırılan yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.

Yüzde 60 Rapor Yeter: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Minimum 1800 gün prim bu kapsamda yeterli olmaktadır.

Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar, yüzde 40 ve üzeri engellilik durumunda vergi indirimi alarak yaş şartına bakılmaksızın belirli bir prim ve gün şartını sağlayarak emekli olabilirler.

Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, örneğin madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları, sigortalılık sürelerine gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik hakkını elde edebilirler.

Anneye Prim Var: 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenen anneler, başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olanlar. Bu süre, yaş şartından düşülerek erken emeklilik imkanı sunar.

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