Eksik gün primi olana müjde! 4000-5400-7200 günle erken emeklilik onayı resmen duyuruldu

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın hayali, emekli olarak düzenli bir gelire sahip olmak. Emeklilik için belli bir yaş, prim ve çalışma yılı şartları bulunsa da, yasalarda öngörülen avantajlar sayesinde erken emeklilik mümkün. İşte sizi erken emekli yapacak 7 formül...

Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırarak, çocuk sahibi annelerin erken emekli olmalarını sağlıyor. Şart ise çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

Askerlik Öne Çeker: Erkeklerde askerlik süreleri, yaşı geriye çekerken aynı zamanda prim kazanma fırsatı sunuyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanılabilir ve bu, sigorta giriş tarihini geriye çekerek erken emeklilik imkanı sağlar.