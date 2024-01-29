Esnafa müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi! Prim gün sayısı 7 bin 200’e düşürülmesi için çalışmalar sürüyor

Esnafın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Işıkhan, "Burada Bağ- Kur'luların beklentisini saygı ile karşılıyorum. Bu vaadimizi de yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" dedi.





Ev kadınlarına 3'te 1 prim desteği verilmesi ile ilgili çalışmaları başlattıklarını aktaran Işıkhan, "Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda biz alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve birçok kuruluştan fikirler alacağız. Ondan sonra belli bir noktaya getireceğiz" diye konuştu.



Işıkhan asgari ücretin sonundaki 2 TL'lik tutarın nedenine ilişkin de "Asgari ücret belirlenirken, günlük brüt olarak belirlenmekte. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanır, tamamen teknik bir şey. Saatlik tutarı 88.90 lira olarak belirlendi" ifadesini kullandı.