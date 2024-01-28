Primde son 7 yıl ve 60-180 gün kıstası duyuruldu! Emekliliğe 1 kala 1261 güne dikkat! 1981 ve sonrası SGK’lılar...





YIPRANMA PAYI FİİLİ HİZMETTEN SAYILIYOR MU?

Sayılıyor, bu kapsamda olan mesleklerde her yıla 90 gün ek fiili hizmet artışı eklenmesi durumunda bir yıl çalışan 15 ay çalışmış kabul ediliyor. Emeklilikte esas olan 360 gün sayısına fiili hizmet artışı ile 60-180 gün arasında farklı oranlarda prim sayısı ekleniyor.

40'ın üzerinde iş kolunda yıpranma ile erken emekli olunabiliyor. İşçilerde yıpranma payıyla eklenen prim gün sayısının yarısı kadar süre yaş şartından düşürülüyor. İşçinin yıpranma payı kapsamında olan işlerde en az 3600 gün çalışmış olması gerekiyor.