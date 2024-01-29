EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRMA YOLLARI | Tavandan prim yatıranın maaşı 20 bin lirayı geçer! Hesaplama nasıl yapılıyor?

Prim gün sayısının çok fazla olması emekli aylığını artırır mı?

Uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının çok fazla olması yüksek aylık almak için yeterli bulunmuyor. Burada önemli olan prime esas kazancı yüksek gösterilmesidir.

Emekli aylığımın artması için nelere dikkat etmeliyim?

Ek ödemelerinizin prime esas kazanca eklenerek gösterilmesinde fayda var. Birden fazla yerde sigortalı çalışıyorsanız primi mutlaka yatırın. Prime esas kazancınız dolayısıyla aylığınız artar. İmkanınız varsa son 3.5 yıllık primleriniz SSK'lı olarak tavandan yatırılarak (Bugün itibariyle 56 bin 27 lira) aylık yükseltilebilir.

Emekli aylığı hesabı nasıl yapılıyor?

Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. 9 Eylül 1999 öncesi çalışılan dönem, 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem ve 1 Ekim 2008 sonrası dönem... SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış Ocak-Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı veriliyor.

SSK'lı çalışanlar isteğe bağlı sigortayla prim tutarını artırabilir mi?

İsteğe bağlı sigortada ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmama koşulu bulunuyor. Dolayısıyla 4A (SSK) kapsamında çalışanların ayrıca isteğe bağlı sigorta yaptırarak primini, emekli aylığını artırma imkânı bulunmuyor.

Prim günü dolduktan sonra çalışmaya devam edenlerin aylığı düşer mi?

Daha önceki dönemlerde bildirilen prime esas kazançlar yüksek, prim süresini doldurduktan sonraki dönemde bildirilenler düşükse örneğin asgari ücretten yatıyorsa emekli aylığı düşer. Ancak, primler 2002'den bu yana zaten asgari ücret ya da ona yakın seviyede yatıyorsa prim günü dolduktan sonra da asgari ücret üzerinden prim yatırmanız emekli aylığını daha fazla düşürmüyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN