900 günde inşa edilmişti! Dünyanın en büyük yolcu gemisi ‘Icon of the Seas’, ilk yolculuğuna başladı

Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas', ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna başladı. Royal Caribbean'a ait 365 metre uzunluğunda ve 250 bin ton ağırlığındaki gemi, 7 günlük Karayipler turuna çıktı.
Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas', ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna başladı. Royal Caribbean'a ait 365 metre uzunluğunda ve 250 bin ton ağırlığındaki gemi, 7 günlük Karayipler turuna çıktı.
Gemi, Titanik'ten 5 kat daha büyük, Eyfel Kulesi'nden uzun. Finlandiya'da 900 günde inşa edilen gemi, 7 bin 600 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Gemide 7 yüzme havuzu, bir yapay göl, 6 su kaydırağı, dönme dolap, 40'tan fazla restoran ve bar bulunuyor. Royal Caribbean, geminin, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün modern gemiler için öngördüğünden yüzde 24 daha fazla enerji verimliliğine sahip olduğunu bildirdi.
SON 3 GÜN
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksitinin ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. 2024'te en düşük MTV 347, en yüksek de 133 bin 572 lira oldu. Bu yılki verginin yarısına tekabül eden ilk taksit ödemelerinde son 3 güne girildi.
7326 sayılı yapılandırmada 15'inci, 7440 sayılı yapılandırmada da 8'inci taksitler ay sonuna kadar ödenecek. Ekim- Kasım-Aralık 2023 dönemine ait KDV'nin beyanı ve ödemesinin de bugün yapılması gerekiyor.
EN ÇOK TAPU VE DÖNÜŞÜMÜ SORDUK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi ALO 181'den geçen yıl, 1 milyon 183 bin 924 çağrıya cevap verildi. Çağrı sayısı 2022'ye göre yüzde 58 arttı. Çağrı hattına, bakanlığın kentsel dönüşüm hamleleriyle ilgili 124 bin 292 soru geldi. Milli Emlak ile ilgili bin 485, tapu ve kadastro ile ilgili 501 bin 819, çevre şikayetleriyle ilgili 136 bin 415, mesleki hizmetlerle ilgili 4 bin 21, ÇED çalışmaları ile ilgili 21 bin 918, belediye ve il özel idare ile ilgili 23 bin 296, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili 6 bin 740 ve TOKİ ile ilgili 5 bin 241 çağrıya cevap verildi.
GENÇLERE KIŞ KAMPI
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce (KYGM) bu yıl 8'incisi düzenlenecek Tematik Kış Kampları, 10 ilde farklı temalarla gençleri ağırlayacak. Farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, bugün başlayacak ve 2 Şubat'a kadar sürecek tematik kamplarda, hem önemli isimlerle buluşacak hem de bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme imkanı bulacak. Akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, turnuvalar, bilgi yarışması ve sinema gösterimi gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirileceği kamplara 81 ilden bin 840 öğrenci kayıt yaptırdı.
'RENK'ORTMEN
Ülkemizde otomobilde renk tercihleri değişti. Otomobilde en çok tercih edilen renk olan beyaz, geçtiğimiz yıl tahtını 'griye' kaptırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 2.3 milyon taşıttan 945 bin 768'i otomobillerden oluştu. Bunların yüzde 33.2'si 1300 ve altı, yüzde 23.4'ü 1401-1500, yüzde 19.6'sı 1301-1400, yüzde 10.5'i 1501-1600, yüzde 5.7'si 1601-2000, yüzde 0.7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak belirlendi.
MAVİ DE ÜÇÜNCÜ
TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62.5'i beyaz iken, bu oran geçen yıl yüzde 26.8'e geriledi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken, geçen yıl bu rakam 3'e düştü. 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 366 bin 414'ünün beyaz, 98 bin 319'unun gri, 55 bin 428'inin siyah, 28 bin 429'unun kırmızı olduğu görüldü. 2023'te ise 342 bin 175 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 253 bin 851 ile beyaz, 116 bin 412 ile mavi, 106 bin 873 ile siyah ve 69 bin 766 ile kırmızı takip etti. En az tercih edilen otomobil rengi ise 4 bin 660 ile kahverengi, 5 bin 245 ile sarı oldu
YARGITAY'DAN ÖZEL OKUL KARARI
İstanbul'da yaşayan bir baba, özel bir koleje çocuğunun kaydını yaptırdı ancak taksitleri ödeyemeyince okul icra takibi başlattı. Anne; eşinin rızası dışında çocuklarını okula kaydettirdiğini, herhangi bir sözleşme imzalamadığını ileri sürerek borçlu olmadığının tespiti için dava açtı.
Tüketici mahkemesi anneyi haklı bulurken, İstinaf ve Yargıtay'ın ilgili daireleri kararda çelişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da son noktayı koydu. Özel okul eğitimine ailenin sürekli ihtiyacı olmadığına dikkat çeken Kurul, "Sözleşmeye taraf olmayan anne sorumlu tutulamaz" dedi. (İlker TURAK)
HATAY HAVALİMANI YENİLENİYOR
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay Havalimanı'nın büyük gövdeli uçakların inişine uygun şekilde yenilenme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Hatay Havalimanı inşaatı, planlamalara göre gelecek yıl bitecek ama öne almaya çalışıyoruz" dedi.
KAMUDAKİ ENGELLİ SAYISI 12 KAT ARTTI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etimesgut Belediyesi'nin engelsiz yaşam özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Engellilerin hayata aktif katılımlarını sağlamak için yoğun gayret içinde olduklarını dile getiren Göktaş, son 21 yılda kamudaki engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarını vurguladı. Göktaş, korumalı iş yerlerine kaynak aktardıklarını, misafir bakım hizmeti sunduklarını belirtti.
KİRACİYA 'İFTİRA' CEZASI
İmzasını taklit ederek sahte tahliye taahhütnamesi düzenlediği iddiasıyla ev sahibi hakkında şikayette bulunan ancak imzanın kendisine ait olduğu ortaya çıkan kiracı 'iftira'dan 10 ay ceza aldı. Cezayı erteleyerek sanığın 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar veren mahkeme, ev sahibinin avukatına vekalet ücreti ödenmesine de hükmetti.