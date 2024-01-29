900 günde inşa edilmişti! Dünyanın en büyük yolcu gemisi ‘Icon of the Seas’, ilk yolculuğuna başladı

Gemi, Titanik'ten 5 kat daha büyük, Eyfel Kulesi'nden uzun. Finlandiya'da 900 günde inşa edilen gemi, 7 bin 600 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Gemide 7 yüzme havuzu, bir yapay göl, 6 su kaydırağı, dönme dolap, 40'tan fazla restoran ve bar bulunuyor. Royal Caribbean, geminin, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün modern gemiler için öngördüğünden yüzde 24 daha fazla enerji verimliliğine sahip olduğunu bildirdi.





SON 3 GÜN

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksitinin ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. 2024'te en düşük MTV 347, en yüksek de 133 bin 572 lira oldu. Bu yılki verginin yarısına tekabül eden ilk taksit ödemelerinde son 3 güne girildi.

7326 sayılı yapılandırmada 15'inci, 7440 sayılı yapılandırmada da 8'inci taksitler ay sonuna kadar ödenecek. Ekim- Kasım-Aralık 2023 dönemine ait KDV'nin beyanı ve ödemesinin de bugün yapılması gerekiyor.

EN ÇOK TAPU VE DÖNÜŞÜMÜ SORDUK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çağrı merkezi ALO 181'den geçen yıl, 1 milyon 183 bin 924 çağrıya cevap verildi. Çağrı sayısı 2022'ye göre yüzde 58 arttı. Çağrı hattına, bakanlığın kentsel dönüşüm hamleleriyle ilgili 124 bin 292 soru geldi. Milli Emlak ile ilgili bin 485, tapu ve kadastro ile ilgili 501 bin 819, çevre şikayetleriyle ilgili 136 bin 415, mesleki hizmetlerle ilgili 4 bin 21, ÇED çalışmaları ile ilgili 21 bin 918, belediye ve il özel idare ile ilgili 23 bin 296, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili 6 bin 740 ve TOKİ ile ilgili 5 bin 241 çağrıya cevap verildi.

GENÇLERE KIŞ KAMPI

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce (KYGM) bu yıl 8'incisi düzenlenecek Tematik Kış Kampları, 10 ilde farklı temalarla gençleri ağırlayacak. Farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, bugün başlayacak ve 2 Şubat'a kadar sürecek tematik kamplarda, hem önemli isimlerle buluşacak hem de bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme imkanı bulacak. Akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, turnuvalar, bilgi yarışması ve sinema gösterimi gibi pek çok etkinliğin gerçekleştirileceği kamplara 81 ilden bin 840 öğrenci kayıt yaptırdı.