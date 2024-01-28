Sömestir cep yaktı: Tatile giden de gidemeyen de harcadı

Okulların 15 gün tatile girmesi çocukları sevindirse de anne babalar için masraf anlamına geldi. Tatile giden de gidemeyen de para harcadı. Tatile gidenler ilk olarak kar merkezlerini tercih etti.

Ancak buralardaki uçuk fiyatlar aileleri bu kez termal otellere ve kıyılara yönlendirdi. Termalde Afyon, Bursa, Eskişehir, Yalova, Mersin ön çıktı. Antalya'daki açık olan özellikle çocuk konseptli oteller doluluk yaşadı. Kayak bölgelerinde ise suni karlama yapan pistler öne çıktı. Bu kapsamda Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken ve Bolu Kartalkaya pistlerini kayakçılara açtı. İstanbul ve Ankara'da yakın lokasyonları tercih edenlerin gözdesi ise yine Sapanca, Abant, Ağva, Şile olarak öne çıktı. Sömestre dönemi için termallerde doluluğun yüzde 90'ları aştığını belirten turizmciler, kayak otellerinde ise bu oranın yüzde 75'lerde kaldığını, Antalya'daki açık otellerin doluluğuna ise ortalama 10 katkı sağladığını kaydetti.

45 BİN TL'YE ÇIKTI

Tatilbudur.com Genel Müdür Yardımcısı Barış Nefesoğlu, sömestre tatili için 3 gece 4 günlük paketlerin öne çıktığını söyledi. Fiyatlarının konaklama tipi ve lokasyona göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken Nefesoğlu, "Kayak otellerinde, 3 gece 4 gün, iki kişi ortalama fiyatlar 3.500 TL ile 45 bin TL arasında değişiyor. Termal otellerinde ise 2 bin TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.

AVM DE PAHALI

Tatil imkanı bulamayan aileler ise daha çok AVM'lerdeki eğlence alanlarını ve yeme içme bölümlerini doldurmaya başladı. Ancak buralarda da fiyatların yüksekliği ailelerin tatil maliyetini artırdı. Eğlence ve yemek dahil 4 kişilik bir ailenin günlük masrafları 2 bin lirayı geçti.

UÇURAN EĞLENCE

AVM'lerde en çok ilgi çeken yerlerden birisi de flyzoon'lar oldu. Çocuklar burada değişik aktivitelerle eğlendiler.