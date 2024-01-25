Son dakika: Berat Albayrak’ın enerji alanında attığı adımlar meyvelerini veriyor! Gabar’dan sonra 5 ilde daha petrol arama çalışmaları! TPAO kolları sıvadı

Irak sınırında yer Şırnak'taki 1850 rakımlı Gabar-Cudi Dağı bölgesinde petrol arama çalışmaları devam ederken, 30 kuyuda günlük üretim rakamları açıklandı.
Irak sınırında yer Şırnak'taki 1850 rakımlı Gabar-Cudi Dağı bölgesinde petrol arama çalışmaları devam ederken, 30 kuyuda günlük üretim rakamları açıklandı.
PEŞ PEŞE PETROL KEŞİFLERİ...
40 yıldır süren terör olayları nedeniyle yer altı kaynaklarının çıkarılamadığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Irak-İran-Suriye'ye sınırı olan kentlerde huzurun sağlanmasıyla birlikte petrol keşifleri de peş peşe gelmeye başladı.
GÜNLÜK ÜRETİM 35 BİN VARİLE ULAŞTI
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPO), 2022'de sondaj çalışmalarına başladığı Şırnak'taki 1850 rakımlı Gabar-Cudi Dağı bölgesinde, 2023'te petrol buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Nisan'da müjdesini verdiği Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahası ile Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik Petrol Sahası'nda, 30 kuyuda günlük üretim 35 bin varile ulaştı.
70 MİLYAR DOLARLIK KATKI
Bu iki bölgedeki petrolün, ülke ekonomisine 70 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.
Şırnak'ta Kapanlı-1 sondajına başlayan TPAO, 3 bin 130 metre derinlik hedeflenirken, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Hakkâri arasında yer alan ve 'Petrol Denizi' olarak adlandırılan Kato Dağı'nda da sondaj çalışmasını sürdürüyor.
100 MİLYAR DOLARLIK PETROL
Bu iki nokta da petrol müjdesinin an meselesi olduğu belirtilirken, Bölgedeki kuyu sayısının 2024'te yılı sonuna kadar bölgede kuyu sayısının 100'e günlük üretimin ise 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak bölgesinin, yaklaşık 100 milyar dolar değerinde milyonlarca varil petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.
5 KENTTE DAHA PETROL ARANIYOR
Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabii Bakanı olduğu dönemde başlatılan milli enerji hamlesi çerçevesinde, TPAO'nun milli imkânlarla Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirmek için yürüttüğü öz verili çalışmaları sonucu, Şırnak'ın ardından Diyarbakır, Siirt, Van, Mardin ve Batman'da da yeni alanlarda petrol arama çalışmaları başlatıldı.
Yetkililer, bir dönem terör olaylarıyla gündeme gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin enerji üssüne dönüşeceğine ve çıkan petrolün de gravitesinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
BERAT ALBAYRAK TEMELLERİNİ ATMIŞTI
Türkiye bu tarihi keşfi konuşurken geçmiş dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Berat Albayrak yaptığı çalışmalarla bugünlerin temellerini atmıştı.
"SADECE DENİZDE DEĞİL KARADA DA ARAMALAR BAŞLADI"
Berat Albayrak o dönemde yaptığı çalışmaları anlattığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabının "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" bölümünde bugünler için yaptığı çalışmaları anlatmıştı.
Albayrak "Göreve geldiğimiz kara sahası üzerinde maden eve hidrokarbon arama üretim çalışmalarında tecrübeye sahip bir konumdaydık. Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık." ifadelerini kullandı.
"HİKAYELER ÜRETİLİRKEN BİZ SAHAYA İNDİK"
Berat Albayrak ayrıca "Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur efsaneler, hikayeler üretilirken biz sahaya indik." dedi.
Albayrak bugün verilen müjdeye ışık tutarak "İnanıyorum ki karada güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadelerini de kitabında yazmıştı.
BERAT ALBAYRAK'IN ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Türkiye'nin enerjide sevindiren haberle almasında doğal gaz ve petrol ithal etmeyen ülke hayali ile milli enerji politikasına yönelik adımları atan Berat Albayrak'ın rolü dikkat çekiyor.