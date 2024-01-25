Son dakika: Berat Albayrak’ın enerji alanında attığı adımlar meyvelerini veriyor! Gabar’dan sonra 5 ilde daha petrol arama çalışmaları! TPAO kolları sıvadı

"HİKAYELER ÜRETİLİRKEN BİZ SAHAYA İNDİK"

Berat Albayrak ayrıca "Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur efsaneler, hikayeler üretilirken biz sahaya indik." dedi.

Albayrak bugün verilen müjdeye ışık tutarak "İnanıyorum ki karada güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadelerini de kitabında yazmıştı.