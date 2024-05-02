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Emlak Konut THY Arnavutköy 1+1, 2+1 ve 3+1 daire kura çekimi ne zaman, tarihi! 2024 Yenişehir, Arnavutköy KURA SONUÇ listesi açıklandı mı?

İstanbul Arnavutköy’de, THY ve Emlak Konut iş birliğiyle gerçekleşecek Yenişehir Evleri kura çekimi için geri sayım başladı. Detaylar haberimizde. İstanbul Arnavutköy’de hayata geçirilen ve büyük bir heyecanla beklenen Yenişehir Evleri Projesi için kura çekimi tarihi açıklandı. THY ve Emlak Konut iş birliğiyle gerçekleştirilen bu projede, birçok vatandaş ilk kez ev sahibi olma şansını yakalayacak.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 15:31 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 15:46
Emlak Konut THY Arnavutköy 1+1, 2+1 ve 3+1 daire kura çekimi ne zaman, tarihi! 2024 Yenişehir, Arnavutköy KURA SONUÇ listesi açıklandı mı?

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İstanbul Arnavutköy'de, THY ve Emlak Konut iş birliğiyle gerçekleşecek olan Yenişehir Evleri Projesi, birçok vatandaşın ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Yüksek beklentilerle karşılanan ve geniş katılım beklenen bu projede, modern yaşam alanları ve avantajlı fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor. Kura çekimi tarihinin açıklanmasıyla birlikte, İstanbul'da ev sahibi olmayı hayal eden binlerce kişi bu fırsatı değerlendirmek için gün sayıyor. Detaylar ve daha fazlası için haberimizi takip edin.

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi, 2 bin 894 bağımsız bölümü kapsayan ve 10 etaptan oluşan geniş çaplı bir gelişimdir. Projede, 1+1, 2+1, ve 3+1 daire seçenekleri mevcuttur ve her biri, modern yaşam standartları düşünülerek tasarlanmıştır. Proje, özellikle İstanbul'da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşlara yöneliktir. Ayrıca, gençler, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları için kontenjan ayrılmıştır.

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKIMI TARIHI VE DETAYLARI

4 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak olan kura çekimi, Emlak Konut'un sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Bu özel etkinlik, İstanbul'da ev sahibi olmayı hayal eden yüz binlerce kişi için bir dönüm noktası olacak.

Peşin alımlarda yüzde 25 indirim sunulacak olan projede, 24-36-48-60 ay gibi çeşitli vade seçenekleri de bulunmaktadır. Bu fırsatlar, birçok kişinin ev sahibi olabilmesi için büyük bir kolaylık sağlıyor.

THY Emlak Konut 1+1 daire ödeme planı

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ TESLİM TARİHİ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat geçtiğimiz günlerde inşaat alanını ziyaret ettiktn sonra Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini ifade etti.

THY Emlak Konut 2+1 daire ödeme planı

Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

"Gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım."

THY Emlak Konut 3+1 daire ödeme planı

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖZELLİKLERİ

1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet

3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

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