Bankalar 9 bin 270 lira ödeme yapacak! Saatler 00.01’i gösterdiğinde hepsi değişti! Resmi Gazete’de yayımlandı herkesi kapsıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), karşılıksız çek işlemleri için bankaların ödeyeceği miktarları içeren yeni bir tarife belirledi. Yapılan açıklamaya göre, defterdeki her bir çek yaprağı için bankaların ödemek zorunda olduğu miktar yeniden düzenlendi.

Buna göre her karşılıksız çek yaprağı için bankalar 9 bin 270 lira ödeyecek. Bu tutar daha önce 6 bin lira olarak belirlenmişti.