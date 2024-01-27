SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

7 koşuldan 1'ini sağlayan yaşadı! SGK'ya dilekçesini veren emekli oluyor

Çalışan milyonlarca vatandaşın gözü emeklilik hayallerinde. Ancak emeklilik süreci, belirli bir yıl ve prim şartını karşılamanın ötesinde, yaş faktörünü de içeriyor. Son yıllarda ise emeklilik yaşını öne çıkarmak, birçok çalışanın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki, emeklilik yaşını öne çekmenin yolları neler? İşte detaylar!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 14:37 Güncelleme 27 Ocak 2024, 14:37
7 koşuldan 1’ini sağlayan yaşadı! SGK’ya dilekçesini veren emekli oluyor

Milyonlarca çalışanın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışma hayatı boyunca emeklilik için gerekli şartları yerine getirmek artık daha erişilebilir hale geliyor. İşte çalışanların emeklilik tarihini öne çekmek için sunulan yeni imkanlar!

1. Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma fırsatı sunuluyor. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl emeklilik süresine ekleniyor. Bu imkandan yararlanabilmek için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekiyor.

2. Askerlik

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri emeklilik hakkını hem yaş hem de prim açısından olumlu yönde etkiliyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süreleri borçlanılarak sigorta giriş tarihi geriye çekilebiliyor. Bu da en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sunuyor.

3. On Yıl Prim

Kısmi emeklilik imkanı, 15 yıl ve 3600 gün prim şartını yerine getirenler için geçerli. Bu yöntemde yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'a kadar çıkıyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli olan bu fırsattan yararlananlar daha erken emekli olabiliyor.

4. Yüzde 60 Rapor

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim şartı aranıyor ve yaş sınırlaması bulunmuyor.

5. Vergi İndirimi

Engelli çalışanlar yüzde 40 engellilik oranıyla vergi indirimi aldıklarında, yaş sınırlaması olmaksızın emeklilik için 15 yıl 3600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyorlar.

6. Yıpranma

Ağır işlerde çalışanlar ve belirli meslek grupları, sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenmesi ve işe giriş tarihlerinin geriye çekilmesiyle emeklilik imkanına kavuşuyorlar.

7. Anneye Prim

Muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin primlerine eklenen süreler, yaş şartından düşülerek erken emeklilik hakkı sağlıyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İzmir ilçe belediye başkan adayları... Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte AK Parti’nin adayları
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin İzmir ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
Hedef; Sıfır iş kazası
SON DAKİKA