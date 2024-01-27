7 koşuldan 1’ini sağlayan yaşadı! SGK’ya dilekçesini veren emekli oluyor

Milyonlarca çalışanın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışma hayatı boyunca emeklilik için gerekli şartları yerine getirmek artık daha erişilebilir hale geliyor. İşte çalışanların emeklilik tarihini öne çekmek için sunulan yeni imkanlar!

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma fırsatı sunuluyor. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl emeklilik süresine ekleniyor. Bu imkandan yararlanabilmek için çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekiyor.

2. Askerlik

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri emeklilik hakkını hem yaş hem de prim açısından olumlu yönde etkiliyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süreleri borçlanılarak sigorta giriş tarihi geriye çekilebiliyor. Bu da en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sunuyor.

3. On Yıl Prim

Kısmi emeklilik imkanı, 15 yıl ve 3600 gün prim şartını yerine getirenler için geçerli. Bu yöntemde yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'a kadar çıkıyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli olan bu fırsattan yararlananlar daha erken emekli olabiliyor.

4. Yüzde 60 Rapor

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim şartı aranıyor ve yaş sınırlaması bulunmuyor.