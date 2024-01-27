Emekli maaşını artırmak için 7 püf nokta ortaya çıktı! SGK uzmanları noktası virgülüne açıkladı

Emekli maaşlarının hesaplanmasında SGK'ya bildirilen kazançlar büyük rol oynuyor. Prime esas kazancınız, yani SGK'ya bildirilen brüt maaşınız emekli maaşınızın belirlenmesinde kritik öneme sahip. Emekli maaşı hesaplaması üç döneme göre yapılıyor.
Emekli maaşlarının hesaplanmasında SGK'ya bildirilen kazançlar büyük rol oynuyor. Prime esas kazancınız, yani SGK'ya bildirilen brüt maaşınız emekli maaşınızın belirlenmesinde kritik öneme sahip. Emekli maaşı hesaplaması üç döneme göre yapılıyor.
Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?
Emekli maaşınız çalışma hayatınız boyunca SGK'ya bildirdiğiniz kazançlara göre hesaplanır. Prime esas kazanç yani SGK'ya bildirilen brüt maaşınız, emekli maaşınızı büyük oranda etkiler. Emekli maaşı hesaplamasında üç farklı dönem önem arz eder:
9 Eylül 1999 Öncesi Dönem: Bu dönemdeki aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi için yüzde 76, 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak uygulanır.
9 Eylül 1999 - 1 Ekim 2008 Arası Dönem: Bu dönemde sistem değişiyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e düşürülüyor.
1 Ekim 2008 Sonrası Dönem: Sosyal güvenlik kurumlarının birleşmesiyle bu dönemde oran yüzde 50'ye iniyor.
Emeklilik Maaşını Yükseltme Yolları
Emeklilik planlarınızı çalışma hayatınızda yapmak, yüksek maaş almanızı sağlayabilir. İşte emekli maaşınızı artıracak 7 altın kural:
Brüt Maaşınızı Yükseltin: Prime esas kazancınız, yani brüt maaşınız ne kadar yüksekse, emekli maaşınız da o kadar yüksek olur.
Asgari Ücretin Üzerinde Maaş Alın: Brüt maaşınız asgari ücretin üzerindeyse, emekli maaşınızda her yıl artış olabilir.
Prim Ödemelerinizi Yüksek Tutun: BAĞ-KUR'lu veya isteğe bağlı sigortalıysanız, prim ödemelerinizi mümkün olduğunca yüksek tutun.
Çift Sigortalılık Yapın: Hem Bağ-Kurlu hem SSK'lı olmak veya iki iş yerinde SSK'lı olarak çalışmak emekli maaşınızı artırabilir.
Çalışma Şartlarınıza Dikkat Edin: Aynı işyerinde, aynı süre çalışan kişilerin kazançları farklıysa, emekli maaşları da farklı olacaktır.
Emeklilik Planını Erken Yapın: Emeklilik planınızı ne kadar erken yaparsanız, o kadar kazançlı çıkarsınız.
Aile Durumunuzu Tam Bildirin: Emeklilik başvurusu yaparken, eş ve çocuk gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri tam olarak bildirin.