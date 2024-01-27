Emekli maaşını artırmak için 7 püf nokta ortaya çıktı! SGK uzmanları noktası virgülüne açıkladı

Brüt Maaşınızı Yükseltin: Prime esas kazancınız, yani brüt maaşınız ne kadar yüksekse, emekli maaşınız da o kadar yüksek olur.

Asgari Ücretin Üzerinde Maaş Alın: Brüt maaşınız asgari ücretin üzerindeyse, emekli maaşınızda her yıl artış olabilir.

Prim Ödemelerinizi Yüksek Tutun: BAĞ-KUR'lu veya isteğe bağlı sigortalıysanız, prim ödemelerinizi mümkün olduğunca yüksek tutun.

Çift Sigortalılık Yapın: Hem Bağ-Kurlu hem SSK'lı olmak veya iki iş yerinde SSK'lı olarak çalışmak emekli maaşınızı artırabilir.