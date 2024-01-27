Porsche, tamamen elektrikli ilk SUV modelini tanıttı! Menzili 784 km

Porsche, tamamen elektrikli ilk SUV modelini tanıttı. Verilen bilgiye göre; Macan 4, 408 PS güç üretirken karmada 516-613 kilometre, şehir içinde ise 784 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Macan Turbo ise 639 PS güç üretirken, ortalama 518-591 kilometre, şehir içinde ise 765 kilometreye kadar menzil vadediyor. Macan 4 modeli 0'dan 100 kilometre hıza 5.2 saniyede çıkarken, Macan Turbo ise sadece 3.3 saniyede ulaşıyor. 270 kW DC şarjı destekleyen batarya, yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 21 dakikada ulaşıyor.