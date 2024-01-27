Baharat şirketlerine rekabet soruşturması

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri yeterli bulan Kurul, iki şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurul, soruşturma sonucunda şirketlerin rekabeti ihlal ederek fiyatlar üzerinde bir etkisinin olduğunu tespit ederse ceza uygulanması söz konusu olacak. Kurul önceki gün de beyaz et sektöründe faaliyet gösteren şirketler hakkında soruşturma açmıştı.





YURT İÇİ UÇUŞTA WIFI YOLCULUK

THY iş birliği ile yaklaşık 10 yıldır dış hatlar uçuşlarında yolculara WiFi servisi sunan Türk Telekom, yurt içi uçuşlar için de WiFi servisi vermeye başlıyor. Müşterilerine Türk Telekom WiFi Fly ile yurt içi uçuşlarında en iyi internet deneyimini yaşatmayı hedeflediklerini belirten Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "İç hatlarda da yolcular, internetten kopmadan yolculuk yapabilecek" dedi.



İŞ BANKASI VE İTÜ'DEN DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZİ

İTÜ bünyesinde Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) hayata geçirildi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, MATAM'ın üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da MATAM'ın ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin deprem araştırmalarındaki bilgi düzeyini çok daha üst seviyelere çıkaracağını belirtti.