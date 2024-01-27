AVM’de park tuzağı: Düzenleme var uygulama yok! Vatandaş isyan ediyor

Başta İstanbul olmak üzere birçok büyük şehirde alışveriş merkezleri (AVM) otoparklardan yasaya aykırı olarak ücret almaya başladı. İstanbul'da UKOME kararına göre tüm AVM'lerde otoparkların ilk 3 saat ücretsiz olması zorunlu tutuluyor. Yine Danıştay 8. Dairesi'nin aldığı karara göre de AVM'lerin otoparkları ilk 3 saat boyunca ücretsiz yapma zorunluluğu bulunuyor.

İKİ FARKLI YÖNTEM Birçok AVM yönetimi yasal zorunluluğu aşabilmek için farklı yöntemler denemeye kalkınca vatandaşla karşı karşıya kalmaya başladı. Bazı AVM'ler 3 saatlik zorunlu ücretsiz süresini 1 saate indirirken, birçok AVM'de ise bambaşka bir para alma yöntemi uygulanıyor. AVM'ler kendilerinin işletmesi gereken otoparkları şirketlere kiraya veriyor.

LÜKS AVM'LERİ DOLAŞTIK

AVM otoparkının işletmesini alan şirket ise 3 saat ücretsiz kuralına uymuyor. Söz konusu yöntemleri yerinde görmek için İstanbul'daki birçok AVM'nin otoparkını dolaştık. Bazı AVM'ler kurallara uyarken, otoparklarını kiralayan çok sayıda alışveriş merkezi de bulunuyor. Otopark görevlisine ilk 3 saatin ücretsiz olması gerektiğini hatırlattığımızda, "Biz burayı kiraladık, şirket olarak işletiyoruz. Ücretsiz uygulamamız yok" cevabıyla karşılaştık.

DENETİM BAŞLADI

AVM'lerdeki bu yasa dışı uygulamalar sebebiyle vatandaşların da şikayetleri arttı. Bunun üzerine söz konusu AVM'lerde yetkililer denetimlere başladı. Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Fatih ve Kadıköy gibi yoğun ilçelerdeki AVM otoparklarının çoğunda, ilk 3 saatte Otopark Yönetmeliği ve Danıştay Kararı'na rağmen ücret talep edildiği ortaya çıktı. AVM'lere ağır cezalar yolda.



ŞİKAYET EDİN PARANIZI ALIN

Söz konusu yasal düzenlemelere uymayan AVM'lerin şikayet edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, "Vatandaşlar UKOME'ye, CİMER ya da ALO 153'e şikayette bulunabilir. 0-3 saat için ücret ödeyen tüketiciler ödemiş oldukları bedeli Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak geri alabilir" dedi. Uzmanlar, AVM'lere cirosuna göre ağır idari para cezaları kesilebileceğini, hatta işlemin devam etmesi halinde kapatma cezasının da verilebileceğini söyledi. Kübra KILIÇ