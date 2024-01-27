İstanbul’a dev proje: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu hizmete açılıyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

UZUNLUĞU 37.5 KM Hattın 9. ve son istasyonunun Kağıthane-Gayrettepe hattı olduğunu belirten Uraloğlu, "Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattı'nın 3.5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- Kâğıthane etabındaki tamamlanan çalışmalarla toplam hat uzunluğumuz 37.5 kilometreye çıktı" dedi. Uraloğlu tamamlanan proje ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksimİstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim- Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4. Leventİstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını ifade etti.

İLKLERE İMZA ATTI

Hizmete açılacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, projenin enlerin ve ilklerin projesi olduğuna dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi: "İlk olarak, 37.5 kilometre ile tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel delme makinası TBM aynı anda kullanıldı. Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yerli sinyalizasyon sistemini de bu metro hattımızda kullandık."