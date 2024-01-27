Gabar’da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı! Yıl sonu üretim hedefi 100 bin varil

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 35 bin 61 varile yükseldiğini duyurdu. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol" ifadesine yer verildi. Paylaşımda, konuyla ilgili şöyle denildi: