Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ihracat açıklaması: "Ana belirleyicisi yurt dışı taleptir, kurun önemli etkisi yoktur"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu belirterek, "Kurun önemli bir etkisi yoktur." ifadesini kullandı.
İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 26, 2024
2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır.
Dünya… pic.twitter.com/mKmU526qTD
Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.