İhtiyaç kredisi oranları A’dan Z’ye güncelendi! 50.000 TL ve 250.000 TL müjdesi! TEB, Akbank, Ziraat Bankası taksitleri duyurdu

50.000 TL ve 250.000 TL İhtiyaç Kredisi Seçenekleri
Bankaların sunduğu 50.000 TL ve 250.000 TL ihtiyaç kredileri, farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Bu kredilerin aylık taksit miktarları, bankanın belirlediği faiz oranlarına ve ödeme süresine göre değişiklik gösteriyor.
50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Seçenekleri
CEPTETEB
- Özellik: 3 Ay Ertelemeli Kredi
- Toplam Ödeme: 90.338,22 TL
- Faiz Oranı: %2.79
- Aylık Ödeme: 2.509,39 TL
CEPTETEB, 50.000 TL'lik krediyi 3 ay ertelemeli bir şekilde sunuyor. %2.79 faiz oranıyla, aylık ödemeniz 2.509,39 TL olacak şekilde bir ödeme planı öneriyor.
Ziraat Bankası
- Özellik: Tüketici Kredisi
- Toplam Ödeme: 116.031,47 TL
- Faiz Oranı: %4.24
- Aylık Ödeme: 3.223,10 TL
Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi seçeneği, %4.24 faiz oranıyla daha yüksek bir aylık ödeme miktarı sunuyor. Bu kredi için toplam geri ödeme miktarı 116.031,47 TL olarak belirlenmiş.
Akbank
- Özellik: Direkt Kredi
- Toplam Ödeme: 103.102,99 TL
- Faiz Oranı: %3.53
- Aylık Ödeme: 2.863,97 TL
Akbank'ın direkt kredi seçeneği, %3.53 faiz oranı ile 103.102,99 TL toplam geri ödeme miktarı sunuyor. Aylık ödeme miktarı ise 2.863,97 TL olarak hesaplanıyor.
250.000 TL 12 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Seçenekleri
Ziraat Bankası
- Özellik: Tüketici Kredisi
- Toplam Ödeme: 348.320,00 TL
- Faiz Oranı: %4.24
- Aylık Ödeme: 29.026,67 TL
Ziraat Bankası'nın 250.000 TL'lik tüketici kredisi, %4.24 faiz oranı ve 12 ay vade ile sunuluyor. Bu kredi için aylık ödeme miktarı 29.026,67 TL olarak belirlenmiş.
Akbank
- Özellik: Direkt Kredi
- Toplam Ödeme: 334.365,36 TL
- Faiz Oranı: %3.68
- Aylık Ödeme: 27.863,78 TL
Akbank'ın sunduğu 250.000 TL'lik direkt kredi seçeneği, %3.68 faiz oranı ile 12 ay vade sunuyor. Bu kredinin aylık ödemesi 27.863,78 TL olarak hesaplanmış.
Not: Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır