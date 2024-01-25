47-48-49-50-51 yaş üstü için bayram havası esecek! SGK girişi 1997-1998-2009 arası olana elmas değerinde erken emeklilik

Emeklilik Sistemi Düzenlemesi: SSK ve Bağ-Kur prim sistemlerindeki farklılıkları ortadan kaldıran düzenleme, her iki grup için emeklilik şartlarını eşitleyerek erken emeklilik imkanı sunuyor. Ayrıca, emeklilik aylıklarında %20'lik bir artışa neden oluyor.