47-48-49-50-51 yaş üstü için bayram havası esecek! SGK girişi 1997-1998-2009 arası olana elmas değerinde erken emeklilik

Halihazırda çalışan vatandaşın merakla beklediği haber geldi! Türkiye'de emeklilik şartlarına ilişkin yasal düzenlemeler prim ve yıl şartlarını içerirken, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) dışında yaş şartı da aranıyor. Ancak, emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde 8 etkili formül bulunuyor. İşte milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren erken emeklilik şartları...
Çocuklar Üzerinden Prim Avantajı: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu avantaj, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün (6 yıl) ek süre kazandırarak, annelerin erken emeklilik yapmalarına olanak sağlıyor.
Askerlik Borçlanması: Askerlik süresinin borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekerek en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sunuyor.
Vergi İndirimi ile Emeklilik: Engellilere verilen vergi indirimi, yaş şartına bakılmadan belirli bir süre boyunca emekli olma imkanı tanıyor.
Yıpranma Hakkı: Ağır işlerde çalışanlar ve belirli meslek grupları, sigortalılık sürelerine gün eklenerek ve işe giriş tarihi geriye çekilerek emeklilik şartlarını daha erken elde edebiliyor.