15 yıl ile emeklilik listede! Primi eksik olana 3'ü 1 arada jest geldi! SGK'ya başvurmak yeter! 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c)...

Türkiye'de birçok sigortalı, emeklilik şartlarını sağlayamayarak primlerini tamamlayamıyor. Bu durumdaki bireyler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan toplu ödeme seçeneği, emeklilik hakkını tamamlayamayan vatandaşlara önemli bir çözüm sağlıyor. Peki, kimler toplu ödeme alabilir ve bu imkan hangi durumlarda devreye giriyor? İşte detaylar...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor.

SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor.

Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor.

Borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere de toplu ödeme alma imkanı sunuluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, birikmiş primlerini toptan geri alma imkanını kullanabiliyor. Vefat halinde ise hak sahibi yakınlarına bu imkan sağlanıyor. İşte bu konuda merak edilen soruların yanıtları: