PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

400.000 TL ile düşük faizli 3 ihtiyaç kredisi paketi geldi! 1 yıl boyunca 5 kuruş para ödemek yok! 60 ay vade ile taksitler...

Halkbank, genç ve cesur girişimcilere destek olmak amacıyla üç farklı kredi paketi sunmaya başladı. Bu yeni finansman seçenekleri, yenilikçi ve sürdürülebilir iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen genç girişimcilere iş kurma ve geliştirme süreçlerinde önemli bir finansal destek sağlama hedefi taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 06:54 Güncelleme 25 Ocak 2024, 07:03
400.000 TL ile düşük faizli 3 ihtiyaç kredisi paketi geldi! 1 yıl boyunca 5 kuruş para ödemek yok! 60 ay vade ile taksitler...

Halkbank, Türkiye'deki genç girişimcilerin büyüme ve başarı yolculuğuna destek olmak amacıyla yeni bir adım attı. Finans sektöründeki köklü geçmişiyle bilinen Halkbank, genç ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimciler için üç farklı kredi paketi sunuyor.

1.Halk Girişimci Kredisi

Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu kanaati edinilen girişimciler hedef kitlemizdir. Halk Girişimci Kredisi'nden;

En az ilkokul mezunu,

45 yaşını aşmamış olan girişimciler yararlanabilecektir.

Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55 olarak uygulanacaktır. (45 yaşını aşmış girişimcilerin başvuruları yalnızca standart başvuru süreci -şube kanalı- ile alınabilecektir.)

Örneğin;konfeksiyon sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren satış yetkilisinin kendi iş yerini kurması gibi.

Kredi Limiti: 250.000 TL*

1 YIL ANAPARA ÖDEMESİZ

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

2.Genç Girişimci Kredisi

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir.

Örneğin; eczacılık fakültesini bitiren yeni mezun bir eczacının eczane, hukuk fakültesini bitiren yeni mezun bir avukatın hukuk bürosu, diş hekimliği fakültesini bitiren yeni mezun bir diş doktorunun muayenehane, anaokulu öğretmenliği mezununun anaokulu, mimarlık fakültesi mezununun mimarlık bürosu açmak istemesi gibi.

Kredi Limiti: 350.000 TL

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

3.Cesur Girişimci Kredisi

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen veya kendi iş yerini açan 45 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir.

Örneğin; tıp doktorları, tahlil laboratuvarı kuracak biyologlar, etüt merkezi açacak öğretmenler, diş doktorları, veterinerler, avukatlar gibi.

Kredi Limiti: 400.000 TL

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yılın ilk MGK’sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda çarpıcı detay! Evraklara ulaşıldı! İmzayı kendisi atmamış
HangiKredi
SON DAKİKA