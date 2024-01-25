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Emekliye 26-31 Ocak arasında 2'li maaş verilecek! 14.500 TL ekstra yatacak! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı hepsi içinde...

Yeni yıla girilmesiyle birlikte emekliler için sevindirici gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Özellikle Ocak ayında başlayan süreçte emeklilerin maaşlarına yapılan artışlar, yaşam standartlarını yükseltme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bankaların sunmuş olduğu özel promosyonlar da emeklilere ekonomik anlamda destek sağlamayı hedefliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 07:34 Güncelleme 25 Ocak 2024, 07:34
Emekliye 26-31 Ocak arasında 2’li maaş verilecek! 14.500 TL ekstra yatacak! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı hepsi içinde...

Yeni yıla girilmesiyle birlikte emekliler, maaşlarına yapılacak olan zam ve ek ödemelerle ekonomik anlamda rahat bir nefes alacak. Ocak ayında yürürlüğe girecek zam oranları, emeklilerin aylıklarını artırmanın yanı sıra ek ödemelerle de desteklenerek toplamda iki ayrı ödeme imkanı sunacak. Bu gelişme, emekliler arasında sevinçle karşılanıyor. İşte detaylar...



Promosyon dahil bazı emeklililer 2 ödeme birden alacaklar.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Ek zam Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girecek. Emekli maaş ödemeleri düzenleme çıkmadan yapıldığı için ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak.

Düzenleme, Meclis Genel Kurulu'nda kabulünün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından 1 hafta içerisinde de ek zam farkları hesaplara yatırılacak. Ödemenin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

ÖDENECEK FARK NASIL HESAPLANACAK?
Ek zam düzenlemesi Ocak ayı maaş ödeme dönemine yetişmediği için emeklilerin paraları yüzde 37.57 zam ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden yatırılıyor.

BANKA PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Banka promosyonları hakkında Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadelere yer verdi: ''Bu da daha fazla paranın bankaya yatması demek. 7500 TL'nin mevduat faiziyle 10 TL'nin mevduat faizi aynı olmayacaktır. Aynı bu hesaptan gidecek olursak bir kişinin en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak emekli maaşının bankadan çekmesi promosyonları da değiştirecektir. Bankalar bu parayı kamu kurumlarından daha erken alması ve bunun daha fazla bir faiz getirisinin olması sebebiyle bankalar bunu müşterilerine dağıtacaktır.

O nedenle Şubat ayında banka promosyon düzenlemesi yaparlarsa daha fazla maaş alabilirler. En az 15 bin lira tutarında banka promosyon güncellemesi var. Bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

Yeni dönemde ise bir banka promosyon tutarını güncelledi. Bu doğrultuda ING Türkiye, emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.''

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ OCAK 2024

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar 18 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar 19 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar 20 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar 21 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar 22 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar 23 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar 24 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar 26 Ocak'ta ödemelerini alacak.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME PROGRAMI

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar 26 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar 27 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar 28 Ocak'ta emekli maaşlarını alacak.

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