Yeni konut duyurusu geldi! Çekilişsiz, kurasız 72 ay vade %15 peşinatla 2+1 3+1 ev sahibi olun! O illerde...

Başvuru yapmak isteyenler, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek açık artırmalar için kayıtlarını 6 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlayabilecekler. Başvurular ve teminat işlemleri Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.



Alıcılar konutlara, %25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerine ise %15 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek.