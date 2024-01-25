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Yeni konut duyurusu geldi! Çekilişsiz, kurasız 72 ay vade %15 peşinatla 2+1 3+1 ev sahibi olun! O illerde...

Türkiye genelinde 26 ilde gerçekleştireceği konut satışları için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), detayları açıkladı. TOKİ, 132 konutu vadeli ve açık artırma ile, 29 ilde ise 296 iş yerini aynı yöntemle satışa sunacak. İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sivas, Trabzon gibi önemli illerde yer alan konut ve iş yerleri için başvurular ve açık artırma tarihleri belirlendi.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 08:14 Güncelleme 25 Ocak 2024, 08:50
Yeni konut duyurusu geldi! Çekilişsiz, kurasız 72 ay vade %15 peşinatla 2+1 3+1 ev sahibi olun! O illerde...

Başvuru yapmak isteyenler, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek açık artırmalar için kayıtlarını 6 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlayabilecekler. Başvurular ve teminat işlemleri Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Alıcılar konutlara, %25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerine ise %15 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek.

AÇIK ARTIRMA TARİHİ AÇIKLANDI!

Açık artırma, konutlar için 07 Şubat 2024 Çarşamba, iş yerleri için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.

Açık artırmalar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30'a kadar alınacaktır.

HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.



Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.



Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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