MAAŞA GÖRE KİM, NE KADAR ALACAK?
İşte brüt ücrete göre 13 günlük ilave tediye yani ikramiye tutarları...
Brüt ücret: 25.012,50 TL
13 günlük brüt ikramiye: 10.838,49 TL
13 günlük net ikramiye: 7.748,58 TL
Brüt ücret: 33.159 TL
13 günlük brüt ikramiye: 14.368,90 TL
13 günlük net ikramiye: 10.272,47 TL
Brüt ücret: 34.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 14.733,33 TL
13 günlük net ikramiye: 10.533,01 TL
Brüt ücret: 35.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 15.166,71 TL
13 günlük net ikramiye: 10.842,80 TL
Brüt ücret: 36.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 15.600,00 TL
13 günlük net ikramiye: 11.152,60 TL
Brüt ücret: 37.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 16.033,29 TL
13 günlük net ikramiye: 11.462,39 TL
Brüt ücret: 38.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 16.466,71 TL
13 günlük net ikramiye: 11.772,18 TL
Brüt ücret: 39.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 16.900,00 TL
13 günlük net ikramiye: 12.081,98 TL
Brüt ücret: 40.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 17.333,29 TL
13 günlük net ikramiye: 12.391,77 TL
Brüt ücret: 41.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 17.766,71 TL
13 günlük net ikramiye: 12.701,57 TL
Brüt ücret: 42.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 18.200,00 TL
13 günlük net ikramiye: 13.011,36 TL
Brüt ücret: 43.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 18.633,29 TL
13 günlük net ikramiye: 13.321,16 TL
Brüt ücret: 44.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 19.066,71 TL
13 günlük net ikramiye: 13.630,95 TL
Brüt ücret: 45.000 TL
13 günlük brüt ikramiye: 19.500,00 TL
13 günlük net ikramiye: 13.940,75 TL
* Yüzde 15 vergi diliminden hesaplanmıştır.
ZAM TARİHLERİ FARKLI
Kamuda görev yapan 700 bine yakın işçi için 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi geçen yılın Mayıs ayında imzalandı. En düşük işçi ücreti çıplak brüt 15 bin liraya çıkarıldı ve bu tutarın üzerine tüm işçiler için yüzde 45 zam yapıldı. Ayrıca birinci yılın ikinci 6 ayı için yüzde 15, ikinci yılın birinci ve ikinci 6'şar aylık dönemleri için yüzde 10 zam ve enflasyon farkı karara bağlandı. Toplu iş sözleşmesi bazı işyerlerinde 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girerken, diğer bazı işyerlerinde Mart, Nisan, Mayıs gibi farklı tarihlerde hayata geçti. Bu nedenle toplu sözleşme zamları bazı işçiler için erken uygulanırken, bazı işçiler için daha geç devreye giriyor.
EN DÜŞÜK ÜCRET NE KADAR?
En düşük çıplak brüt kamu işçisi ücreti toplu sözleşmenin ilk 6 ayında 21 bin 750, ikinci 6 ayında 25 bin 12 liraya çıktı. Sözleşmesi 1 Ocak'ta başlayan kamu işçilerinde bu tutar bu ay da yüzde 32.57 zamla (yüzde 10+enflasyon farkı) 33 bin 159 liraya yükseldi. Ancak maaş zammı ve en düşük tutar, sözleşmesi Mart, Nisan, Mayıs aylarında başlayanlar için daha geç devreye girecek. Yani bazı işçilerde Mart, Nisan ya da Mayıs ayına kadar en düşük ücret 25 bin 12 lira olarak devam edecek.
REFAH PAYI GELİR Mİ?
Kamu işçileri de bu nedenle hem sözleşme başlangıç tarihlerinin herkes için Ocak ayına çekilmesini ve emeklilere verildiği gibi refah payı yansıtılmasını istiyor. Bu talepler geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da iletildi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki ücret dengesizliğinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini dile getirerek, "Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var" diye konuştu. Taleplerini işveren sendikası TÜHİS'e ilettiklerini belirten Atalay, "Sayın Bakan da işveren sendikası TÜHİS ile görüşeceğini, bununla ilgili bize bilgi vereceğini dile getirdi. Bize nefes aldıracak bir düzenleme yapsınlar. Sözleşme başlangıcını da Ocak ayına çeksinler" ifadesini kullandı.