700 bin kamu işçisi, refah payı taleplerini dile getirerek sözleşme başlangıç tarihlerinin herkes için Ocak ayına çekilmesini istiyor. Bu taleplerin karşılık bulup bulmayacağı merak konusu olurken, işçiler aynı zamanda bu hafta ikramiye ödemelerine hazırlanıyor. Peki, Bugün taşeron işçi 13 günlük ilave tediye ödemeleri yattı mı? 2024 700 bin işçi ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

İŞTE İKRAMİYE TAKVİMİ



İşçiler bir yandan bu konuyla ilgili müjde beklerken, bir yandan da bu hafta verilecek ikramiye ödemesi için gün sayıyor. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Bunun 26 günlük bölümü yılın ilk, kalan 26 günlük bölümü de ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor. Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 26 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı." ifadelerine yer verildi.