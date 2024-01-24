SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Zamlı aile destek ödemeleri ne kadar oldu 2024? Şubat ayı aile destek ödemesi zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ve ödeme takvimi!

Türkiye genelinde, ailelere destek olmak amacıyla uygulanan Aile Destek Programı ödemeleri, 2024 yılındaki maaş artışları sonrasında gözlerin çevrildiği bir konu haline geldi. Hükümet tarafından yapılan maaş artışları, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre hesaplanan aile destek paketlerini de etkilecek mi merak ediliyor. Peki, Zamlı aile destek ödemeleri ne kadar oldu 2024? Şubat ayı aile destek ödemesi zamlı mı yatacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 15:41 Güncelleme 24 Ocak 2024, 15:41
Zamlı aile destek ödemeleri ne kadar oldu 2024? Şubat ayı aile destek ödemesi zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ve ödeme takvimi!

Türkiye genelinde ailelere maddi destek sağlayan Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelerle bir kez daha güncellendi. 2023 yılında süresinin uzatılması duyurulan program ödeme tarihi ile dikkat çekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.

Aile destek paketinin artışına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Tutarlar şöyle;



450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATIYOR?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı ödemeleri için şu sözleri kullandı: "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (10 Ocak) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız."

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Haziran 2023 tarihinde bitmesi beklenen aile destek ödemelerinin süresi uzatılmıştı. Buna göre programın herhangi bir düzenleme olmadığı sürece Haziran 2024'te sonlanması bekleniyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam...
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit! ’Özgür teröristan’ isteyip AK Parti kesin yenilmeli dedi: CHP - DEM’e ’Öcalan’lı yol haritası
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi kabul etti! Kritik zirvede hangi konular masada?
SON DAKİKA