Zamlı aile destek ödemeleri ne kadar oldu 2024? Şubat ayı aile destek ödemesi zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ve ödeme takvimi!

Türkiye genelinde ailelere maddi destek sağlayan Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelerle bir kez daha güncellendi. 2023 yılında süresinin uzatılması duyurulan program ödeme tarihi ile dikkat çekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.



Aile destek paketinin artışına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Tutarlar şöyle;