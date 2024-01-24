Zamlı aile destek ödemeleri ne kadar oldu 2024? Şubat ayı aile destek ödemesi zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ve ödeme takvimi!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATIYOR?
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı ödemeleri için şu sözleri kullandı: "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (10 Ocak) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız."
AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?
Haziran 2023 tarihinde bitmesi beklenen aile destek ödemelerinin süresi uzatılmıştı. Buna göre programın herhangi bir düzenleme olmadığı sürece Haziran 2024'te sonlanması bekleniyor.