Son dakika: TÜİK verileri açıkladı! Her 3 elektrikli araçtan biri TOGG

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında 1000 barajı 2019'da aşılırken, bu sayı 2020'de 2 bin 797'ye, 2021'de 6 bin 267'ye ve 2022'de 14 bin 552'ye yükseldi. Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı 2022'ye kıyasla yaklaşık 5,5 katına çıkarak 80 bin 43 oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısında da 15 milyon barajı aşıldı. Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 0,5 olarak hesaplandı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 0,1'di. Böylece 2022'de trafikteki her 1000 otomobilden 1'i elektrikli iken geçen yıl her 1000 otomobilden 5'i elektrikli oldu.

Trafiğe 2022'de 8 bin 312 elektrikli otomobilin kaydı yapıldı. Bu sayı 2023'te 65 bin 558 olarak hesaplandı. 2022'de elektrikli otomobillerin kaydı yapılan otomobiller içindeki payı yüzde 1,5 iken geçen yıl yüzde 6,9'a çıktı.