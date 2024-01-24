Primi eksik olana 3600 gün yeterli, 50-52-53-55 yaşında kısmi emeklilik onayı vuruldu! Torbadakilere erken emeklilik şansı verilecek

Yaş Şartının Devamı: Ancak, bu avantajdan yararlanabilmek için yasal olarak belirlenmiş yaş şartının tamamlanması gerekecek. Yani, kısmi emeklilik için gerekli olan yaş şartı değişmeyecek, bu kapsamda da Bağ-Kur sigortalıları belirlenen yaş şartını tamamlamak zorunda kalacaklar.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 8 YOL
Mevzuatlara göre, emeklilik tarihini öne çekmek için çeşitli imkanlar sunuluyor. İşte bu imkanlar:
Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanabiliyorlar. 3 çocuğa kadar 2160 gün prim kazanılması mümkün.
Askerlik: Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak, emeklilik yaşını düşürebiliyor ve prim kazanıyor.
On Yıl Prim: 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, kısmi emeklilik hakkına sahip oluyor.
Yüzde 60 Rapor: İş yapabilme gücünü yüzde 60 kaybedenler, malulen emekli olabiliyor.
Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar, belirli şartlarda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.
Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, emeklilik sürecini hızlandırabiliyorlar.
Anneler için Prim Avantajı: Engelli çocuğu olan anneler, ek prim kazanıyorlar ve erken emekli olabiliyor.
Eğitim Süreci: Eğitim sürecinde yapılan stajlar, bazı durumlarda emeklilik hesaplamalarında dikkate alınabiliyor.