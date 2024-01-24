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Primi eksik olana 3600 gün yeterli, 50-52-53-55 yaşında kısmi emeklilik onayı vuruldu! Torbadakilere erken emeklilik şansı verilecek

Çalışma hayatında fazla çalışma imkanları kısıtlı olan bireyler için kısmi emeklilik, önemli bir destek ve çözüm olarak öne çıkıyor. Son zamanlarda yapılan düzenlemelerle birlikte, bu alandaki fırsatlar genişletilerek daha az primle emeklilik imkanları sunuluyor. Sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna göre belirlenen prim ödeme süreleri, bireylere daha erken emeklilik şansı tanıyor.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 14:15 Güncelleme 24 Ocak 2024, 14:16
Primi eksik olana 3600 gün yeterli, 50-52-53-55 yaşında kısmi emeklilik onayı vuruldu! Torbadakilere erken emeklilik şansı verilecek

Ülkemizde emeklilik sistemi, prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartlarına dayanmaktadır. Son zamanlarda yapılan reformlarla birlikte, Bağ-Kur sigortalılarına yönelik önemli değişiklikler planlanmaktadır. Bu değişikliklerle birlikte, kısmi emeklilik hakkı kazanma süreleri düşürülecek ve bu durum, milyonlarca Bağ-Kur sigortalısını etkileyecek.

Bağ-Kur'lular İçin Prim Günü Düşüşü: Bağ-Kur reformu çerçevesinde, özellikle küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişinin prim günü şartı düşürülecek. 9000 gün olan bu şart, 7200 güne çekilecek.

Kısmi Emeklilik İmkanı: Bağ-Kur sigortalıları için kısmi emeklilik hakkı kazanma şartları da değişiyor. 5400 prim günü (15 yıl) ile bu haktan yararlananlar için bu süre 4500 güne (12.5 yıla) indirilecek. Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj sağlanmış olacak.

Yaş Şartının Devamı: Ancak, bu avantajdan yararlanabilmek için yasal olarak belirlenmiş yaş şartının tamamlanması gerekecek. Yani, kısmi emeklilik için gerekli olan yaş şartı değişmeyecek, bu kapsamda da Bağ-Kur sigortalıları belirlenen yaş şartını tamamlamak zorunda kalacaklar.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 8 YOL

Mevzuatlara göre, emeklilik tarihini öne çekmek için çeşitli imkanlar sunuluyor. İşte bu imkanlar:

Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanabiliyorlar. 3 çocuğa kadar 2160 gün prim kazanılması mümkün.
Askerlik: Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak, emeklilik yaşını düşürebiliyor ve prim kazanıyor.

On Yıl Prim: 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, kısmi emeklilik hakkına sahip oluyor.
Yüzde 60 Rapor: İş yapabilme gücünü yüzde 60 kaybedenler, malulen emekli olabiliyor.

Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar, belirli şartlarda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor.
Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, emeklilik sürecini hızlandırabiliyorlar.

Anneler için Prim Avantajı: Engelli çocuğu olan anneler, ek prim kazanıyorlar ve erken emekli olabiliyor.
Eğitim Süreci: Eğitim sürecinde yapılan stajlar, bazı durumlarda emeklilik hesaplamalarında dikkate alınabiliyor.

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