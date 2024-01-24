Primi eksik olana 3600 gün yeterli, 50-52-53-55 yaşında kısmi emeklilik onayı vuruldu! Torbadakilere erken emeklilik şansı verilecek

Ülkemizde emeklilik sistemi, prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartlarına dayanmaktadır. Son zamanlarda yapılan reformlarla birlikte, Bağ-Kur sigortalılarına yönelik önemli değişiklikler planlanmaktadır. Bu değişikliklerle birlikte, kısmi emeklilik hakkı kazanma süreleri düşürülecek ve bu durum, milyonlarca Bağ-Kur sigortalısını etkileyecek.

Bağ-Kur'lular İçin Prim Günü Düşüşü: Bağ-Kur reformu çerçevesinde, özellikle küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişinin prim günü şartı düşürülecek. 9000 gün olan bu şart, 7200 güne çekilecek.