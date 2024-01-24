Son dakika: Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor! 103 milyon TL ceza!

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun toplantısında ayrıca, otomotiv sektörüyle ilgili olarak, piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında toplam 27.082.889 TL idari para cezası kararı alındı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 35. Toplantısının gündeminde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15.239.294 TL; tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye ise fahiş fiyat artışı nedeniyle 4.969.335 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103.160.995 TL idari para cezası uygulandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN