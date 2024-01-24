SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son dakika: Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor! 103 milyon TL ceza!

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 08:41 Güncelleme 24 Ocak 2024, 09:10
Son dakika: Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor! 103 milyon TL ceza!

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL idari para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Tarafından fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55.869.477 TL idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 19 Ocak 2024 tarihli 35. Toplantısı gerçekleştirildi, tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun toplantısında görüşülmüş, ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55.869.477 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun toplantısında ayrıca, otomotiv sektörüyle ilgili olarak, piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında toplam 27.082.889 TL idari para cezası kararı alındı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 35. Toplantısının gündeminde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15.239.294 TL; tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye ise fahiş fiyat artışı nedeniyle 4.969.335 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103.160.995 TL idari para cezası uygulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat | Takvim.com.tr %49.25 zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek?
7’den 70’e herkes için belediyecilik! Başkan Erdoğan’a sunuldu! Başkent’in ilçe adayları bugün açıklanacak beyanname ise 30 Ocak’ta
Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası’nın faiz kararı mevduat ve kredi faizlerini etkileyecek mi?
SON DAKİKA